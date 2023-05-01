Слух: 343 Industries готовит много нового контента для мультиплеера Halo Infinite ©

В последнее время 343 Industries переживает множество потрясений: в начале этого года Microsoft провела массовые увольнения, не говоря уже о ряде уходов с руководящих постов, включая главу креативного отдела Джозефа Стейтена, директора франшизы Halo Фрэнка О'Коннора, а также основателя и руководителя студии Бонни Росс.

Естественно, задавались вопросы о том, как будет выглядеть будущая поддержка Halo Infinite в свете всех закулисных проблем студии, но, судя по новой утечке, похоже, что 343 Industries запланировала много нового для мультиплеера Halo Infinite в плане грядущего контента.

Известный автор утечек BathrobeSpartan недавно написал в Twitter и поделился предполагаемыми подробностями о грядущем контенте для Halo Infinite, который, по всей видимости, включает 15 новых карт Arena, четыре карты Big Team Battle, два полотна Forge, различные новые режимы PvP и PvE (причем последний также включает любимый фанатами режим Firefight), а также несколько новых видов оружия, транспортных средств и снаряжения. И это помимо множества новых функций (например, улучшенной прогрессии) и событий.

Конечно, пока ничего конкретного не говорится о том, сколько сезонов 343 Industries будет выпускать этот контент, и какова будет плотность новых дополнений в предстоящих сезонных обновлениях.