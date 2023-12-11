Сюжетное DLC для Halo Infinite не находится в активной разработке - основное внимание уделяется мультиплееру

Те, кто надеется на появление DLC для сюжетной кампании Halo Infinite, будут разочарованы, узнав, что 343 Industries сосредоточилась на мультиплеере игры.

Судя по всему, дополнительного однопользовательского контента для последней части Halo не будет, поскольку команда разработчиков не работает над содержанием кампании. По крайней мере, так заявил коммьюнити-менеджер 343 Industries Брайан Джаррард в последнем подкасте Kinda Funny Podcast. В подкасте Джаррарда спросили, стоит ли фанатам ожидать появления в будущем DLC или контента для кампании.

Честно говоря, сегодня нам нечего объявить по поводу содержания сюжетной кампании для Infinite. Я даже сделаю еще один шаг вперед и скажу вам, что прямо сейчас в активной разработке ничего нет.

Он добавил, что решение сосредоточиться на многопользовательском режиме Infinite было принято еще год назад.

Мы приняли решение чуть больше года назад, чтобы с удвоенной силой заняться улучшением многопользовательского продукта.

Таким образом, не стоит ожидать дополнительной кампании или однопользовательского контента для Halo Infinite. По слухам, 343 Industries сейчас работает над новой кампанией Halo на движке Unreal Engine 5. По слухам, новая часть Halo на движке Unreal Engine выйдет не раньше, чем через пару лет.