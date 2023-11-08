В Halo Infinite добавили культовую броню из Halo: Combat Evolved, которая стоит в два раза больше самой игры

После старта 5-го сезона в бесплатном сетевом режиме Halo Infinite наблюдается возвращение игроков. Количество активных пользователей в среднем теперь составляет больше 10 тысяч человек, хотя раньше их было в два раза меньше. В игре появилось множество интересных карт и игровых режимов, что заставляет игроков дать шутеру еще один шанс, вот только разработчики из студии 343 Industries рискуют подорвать оказанное доверие из-за скина.

Студия решила добавить в Halo Infinite культовую броню из Halo: Combat Evolved, самой первой игры в серии. Скин получился действительно качественным и проработанным, что должны оценить поклонники серии, однако он вызвал волну недовольства и проблема совсем не в его дизайне. Дело в том, что броня Mark V, выпущенная к юбилею Halo: Combat Evolved, стоит внушительные 22 доллара — это более чем в два раза дороже всей видеоигры Halo: Combat Evolved в Steam.

Высокая стоимость обычной косметики далеко не новая проблема для современных бесплатных игр. В том же Fortnite цены на облики могут составлять 18 долларов, легендарные скины в Apex Legends - столько же. Тем не менее, эти проекты не имеют такой богатой и долгой истории, как Halo. Фанаты серии уже высказали свое недовольство в социальных сетях и отзывах к игре. Игроки призывают 343 Industries пересмотреть свой подход к развитию шутера, а также добавлению скинов. В противном случае они угрожают покинуть проект.