В Halo Infinite зарегистрировано более 30 миллионов игроков

Из резюме разработчика, опубликованного на портале Х пользователем Timur222, следует, что количество игроков в Halo Infinite превысило 30 млн. человек, а сама компания 343 Industries в настоящее время работает над пока неанонсированным проектом.

Это не официальные сообщения от Microsoft или 343 Industries, а подробности, которые получена из опубликованного на портале LinkedIn резюме менеджера по продвижению продуктов и аналитике, проработавшего в компании два года, до января 2023 года.

В резюме бывшего сотрудника 343 Industries среди задач, которые он выполнял, мы находим и эти два довольно интересных фрагмента, которые могут кое-что рассказать о текущей ситуации с Halo Infinite и ее создателями. В резюме упоминается, что Halo Infinite является "продуктом, собравшим более 30 млн. уникальных пользователей", то есть пользовательская база, по крайней мере, в тот период, когда данный сотрудник работал в 343 Industries, т.е. в конце 2022 года, уже достигла этого уровня.

Последняя официальная информация, ставшая достоянием общественности, - 20 млн. игроков, озвученная в январе 2022 года, вскоре после выхода Halo Infinite, которая стала крупнейшим релизом в истории серии, так что подобный рост через год вполне возможен.

В профиле также упоминаются "многочисленные проекты", которыми занимается 343 Industries, и это наверняка будет хорошей новостью, поскольку до сих пор нам не сообщалось ни о каких других играх, находящихся в разработке у этой студии. Впрочем, это могут быть какие-то элементы, связанные с одной и той же игрой, например, дополнительные или самостоятельные режимы, однако об этом остается только догадываться.