Завтра в GOG начнётся раздача симулятора гномьей шахтерской колонии Hammerting

По словам надежного датамайнера Биллбил-куна, Hammerting можно будет бесплатно добавить в свою библиотеку GOG в течение 72 часов, начиная с 29 марта 17:00 по московскому времени.

Hammerting — это симулятор вертикальной шахтерской колонии гномов с элементами ролевой игры. Управляйте кланом ярких гномов, организуйте эпическую горнодобывающую операцию, создайте легендарные мечи и копайте глубже ради славы, богатства и опасностей.

Игра, разработанная Warpzone Studios, была опубликована Team17 Digital в 2021 году и получила оценку 64 на Metacritic.