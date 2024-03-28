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об игре
Hammerting 27.10.2020
Стратегия, Инди, Строительство, Фэнтези, Песочница
6.1 32 оценки

Завтра в GOG начнётся раздача симулятора гномьей шахтерской колонии Hammerting

monk70
Новости

По словам надежного датамайнера Биллбил-куна, Hammerting можно будет бесплатно добавить в свою библиотеку GOG в течение 72 часов, начиная с 29 марта 17:00 по московскому времени.

Hammerting — это симулятор вертикальной шахтерской колонии гномов с элементами ролевой игры. Управляйте кланом ярких гномов, организуйте эпическую горнодобывающую операцию, создайте легендарные мечи и копайте глубже ради славы, богатства и опасностей.

Игра, разработанная Warpzone Studios, была опубликована Team17 Digital в 2021 году и получила оценку 64 на Metacritic.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Night Driving Avenger

Странно раздавать игру которая прямо сейчас на распродаже (хотя у конкурентного ЕГС такое бывало)

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