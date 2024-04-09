Delusional продолжает работать над Denuvo - взломщик выпустил доработку для своего взлома Handball 17

В этом симуляторе гандбола представлены 82 официальные команды из самых престижных европейских лиг. Почувствуйте себя звездой Lidl Starligue и Proligue во Франции, бросьте вызов лучшим клубам DKB Handball Bundesliga в Германии или сразитесь за честь своей страны в Liga Asobal в Испании. Все игроки и команды в Handball 17 представлены в своих актуальных составах на сезон 2017 года, что позволит вам ощутить себя частью большого мира профессионального гандбола.

Разработчики Handball 17 полностью переработали систему управления, поэтому она стала ещё более отзывчивой и интуитивной, позволяя выполнять широкий спектр гандбольных приемов с филигранной точностью. Искусственный интеллект теперь адаптируется под ваш стиль игры, обеспечивая достойный вызов и непредсказуемость матчей. Режимы «Сезон» и «Карьера» позволят вам прожить полноценную жизнь профессионального гандболиста, ведя свою команду к чемпионству из года в год. А для любителей совместных баталий предусмотрены разнообразные многопользовательские режимы — сразитесь с друзьями на одном экране или бросьте вызов соперникам со всего мира по сети.