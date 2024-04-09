Delusional продолжает работать над Denuvo - взломщик выпустил доработку для своего взлома Handball 17

Новоиспеченный взломщик Delusional, который смог взломать защиту Denuvo в игре Handball 17, выпустил доработку своего взлома. Ранее некоторые пользователи сообщали о том, что взлом Handball 17 у них не работает/вылетает, поэтому взломщик выпустил исправление.
В нем он исправил вылеты в игре, а так же повысил общую стабильность работы взлома. Кроме того, теперь пользователи, в случае проблем, могут поделиться с Delusional специальным файлом с дампом работы взлома. Своего рода это является аналогом бета-тестов от Empress, что позволяет взломщику понять причину ошибки и исправить проблему в работе кряка.
Вероятно потребуется еще много времени перед тем, как Delusional сможет перейти на более свежие версии Denuvo, однако радует то, что взломщик не пропал и продолжает работать над Denuvo - остается лишь гадать каким будет его следующий релиз.
у компрессора опять новое имя? или если это не он, то у емпресс что всё? борьба закончилась?
В дурку отправили
где такая инфа
Handball 17 вышла в 2016, взлом вышел в 2024 +- потребовалось 8 лет чтобы взломать, на следующую игру потребуется столько же:)
А зачем так заморачиваться
Мне кажется он гандбол 🤾 до ума доведет и исчезнет 😥
Главное. чтобы бомжам с шестиядерной помойкой дать скачать. Всякой нищете.
"Бомжи, бомжи"
У самого 3070 с разборки
он два года с школьных завтраков откладывал, а ты так обесценил :)
Не ругайся, у меня вообще 2 ядра, и Win 10 в ус не дует.
у меня точно такой же был, ГТА 4 запускал на ура)