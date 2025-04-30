Создатель Stardew Valley сосредоточен на завершении своей следующей игры - Haunted Chocolatier

Эрик Барон, создатель культовой Stardew Valley, поделился в интервью планами по завершению своей следующей игры — Haunted Chocolatier. По его словам, сейчас основное внимание он уделяет именно этой разработке и всерьёз задумывается об уходе в полную изоляцию, чтобы сосредоточиться на работе. «Иногда я думаю: может, мне просто уехать в хижину в лесу, отключиться от интернета и сказать: „Увидимся через два года, когда игра будет готова“», — признался Барон, также известный под псевдонимом ConcernedApe.

Разработка Haunted Chocolatier требует не только времени, но и переосмысления многих творческих решений. Барон отметил, что с момента начала проекта прошло уже четыре года, и он сам за это время изменился как человек и как художник, что повлияло и на эстетику игры. Именно поэтому некоторые элементы пришлось кардинально переработать.

Он также подчеркнул, что временно отложил работу над Stardew Valley — проект, который принёс ему мировую известность и разошёлся тиражом более 41 миллиона копий. Несмотря на популярность фермерского симулятора, Барон уверен, что игра находится в отличной форме и может по-прежнему радовать новых игроков даже в 2025 году.

Для одиночного разработчика подобный масштаб — это колоссальная нагрузка. Однако Барон не торопится: он стремится создать нечто по-настоящему уникальное, даже если путь к этому окажется долгим и непростым.