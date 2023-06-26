Atari представила новую версию Haunted House ©

Atari представила Haunted House, жуткое переосмысление классики золотой эры. Игра Haunted House, которая выйдет на ПК и консолях в конце этого года, отдает дань уважения оригинальному приключенческому хоррору на выживание, органично перенимая динамические элементы roguelite, включая стелс битвы с боссами. Игра выйдет в конце этого года на ПК с Windows, PlayStation 4 и 5, Nintendo Switch, Atari VCS и Xbox One, Xbox Series X|S.

Демо-версия Haunted House будет представлена на фестивале Brazilian Independent Games (BIG) в Сан-Паулу, где будет продемонстрирован первый игровой трейлер. BIG Festival, который пройдёт с 28 июня по 2 июля 2023 года, является крупнейшим игровым шоу в Латинской Америке, которое, как ожидается, посетят более 500 000 посетителей. Посетители смогут сыграть в демоверсию игры в рамках секции Panorama Mundo в выставочном зале, где Atari будет присутствовать с четырьмя отдельными демонстрационными станциями. Бразильские разработчики Haunted House, Orbit Studio, будут представлены в прямом эфире и на сцене шоу.

В Haunted House игроки берут под свой контроль Лин Грейвс, не по годам развитую племянницу легендарного охотника за сокровищами Закари Грейвса. Лин посещает особняк своего дяди со своими самыми близкими соотечественниками, но обнаруживает, что дом наводнен упырями и монстрами, которые быстро хватают и похищают ее друзей. Чтобы освободить своего дядю и друзей и поймать всех сверхъестественных врагов, Лин должна найти осколки волшебной урны и собрать их вместе, чтобы сдержать неприятных полтергейстов.

Через процедурно сгенерированные планировки комнат, движущиеся стены, непредсказуемое размещение врагов и уникальные встречи с призраками Лин должна ползти, красться и прорываться сквозь полчища упырей и жутких эктоплазм, чтобы найти своих друзей и дядю. Каждый осколок урны яростно охраняет леденящий кровь босс — с трехмерным изометрическим стелс-геймплеем Лин должна думать на ходу, чтобы справиться с каждым испытанием. Когда ее нокаутирует темный призрак, она снова оказывается у входа в дом с привидениями и должна столкнуться с совершенно новой планировкой этажа и расположением врагов, что гарантирует уникальность каждого забега.