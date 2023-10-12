Состоялся релиз roguelite-стелс-стратегии Haunted House на ПК и консолях ©

Издатель Atari и разработчик Orbit Studio сообщили, что возрождение рогалика Haunted House теперь доступно на ПК с Windows, Nintendo Switch, Xbox One и Series X|S, а также PlayStation 4 и 5.

Haunted House — дань уважения классической игре для Atari 2600, считающейся первой в истории игрой в жанре Survival Horror, представляет собой изометрическое 3D-приключение в жутком особняке, наполненном яркими персонажами. Отдавая дань оригиналу, Haunted House вознаграждает скрытный игровой процесс и решение проблем, при этом не уделяя внимания боевым действиям. Современный штрих — добавление элемента roguelite, поскольку комнаты в особняке меняются и меняются при каждом прохождении.

В Haunted House игроки берут под свой контроль Лин Грейвс, не по годам развитую племянницу легендарного охотника за сокровищами Закари Грейвса. Лин посещает особняк своего дяди со своими ближайшими друзьями только для того, чтобы обнаружить, что огромный дом наводнен гулями и монстрами, которые быстро хватают и уносят ее друзей. Чтобы освободить своего дядюшку и друзей, Лин должна найти разбитые части волшебной урны и собрать их вместе.

Через процедурно генерируемое расположение комнат, движущиеся стены, непредсказуемое расположение врагов и встречи с призраками Лин должна ползти, красться и пробиваться сквозь орды гулей и жутких эктоплазм, чтобы найти своих друзей и дядю. Каждый осколок урны яростно охраняет леденящий кровь босс — Лин должна думать на ходу, чтобы справиться с каждым испытанием. Когда ее нокаутирует призрачный призрак, она снова оказывается у входа в особняк, и ей придется столкнуться с совершенно новой планировкой этажа и расположением врагов, гарантируя, что каждый забег будет уникальным.