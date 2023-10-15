Have a Nice Death получит физическое издание на Nintendo Switch ©

Pix'n Love в сотрудничестве с Magic Design Studios и Gearbox Publishing объявили о предстоящем выходе физического издания игры Have a Nice Death на Nintendo Switch позже в этом году.

Have a Nice Death, разработанная студией Magic Design Studios (разработчиком Unruly Heroes), является одной из самых ярких инди-видеоигр этого года. Благодаря необычному художественному оформлению, красивой анимации и невероятно насыщенному игровому процессу Have a Nice Death стала эталоном 2D-рогаликов.

Вы играете за переутомленную Смерть, сотрудники которой взбесились, полностью нарушив баланс душ – и ваши планы на отпуск. Чтобы навести порядок, вам нужно схватить верную косу и показать сотрудникам, кто здесь хозяин. Оттачивайте свои навыки в динамичных рубящих боях и исследуйте мрачно-очаровательные, процедурно генерируемые отделы Death Inc.