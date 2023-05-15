Hawken Reborn 11.12.2012
8.3 241 оценка

Спустя пять лет после закрытия серверов, Hawken возвращается на ПК в виде однопользовательской игры

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butcher69
Новости

Hawken возвращается на ПК. Спустя пять лет после того, как первая игра погасила свет и выключила серверы для своей ПК-версии, Hawken Reborn - это бесплатная игра "возрождение давней и любимой франшизы" от 505 Games, которая появится в раннем доступе Steam 17 мая.

Это тоже своего рода поворот. Если оригинальная Hawken была многопользовательской, PvP игрой, в которой вы управляли своими 6-метровыми стальными конструкциями в различных игровых режимах, то Hawken Reborn будет исключительно однопользовательской игрой, а многопользовательский режим "запланирован на более поздний срок".

"Переход на PvE немного снижает барьер для входа в игру для тех, кто, увидев PvP-игру, может разочароваться, просто потому что считает, что у него нет необходимых навыков", - сказал старший продюсер Брайан Декер, когда я спросил о переходе на одиночную игру, так что 505 "сосредоточится на PvE, повествовании, мире", по крайней мере, сейчас.

На момент запуска в Hawken Reborn будет девять видов оружия, шесть миссий, пять мехов и один игрок, и все это будет появляться по мере продвижения игры по пути раннего доступа, который, по оценкам Декера, продлится "12-18 месяцев". В игре также есть режим патрулирования, который открывается после прохождения определенного количества миссий и позволяет собирать ресурсы и тестировать снаряжение вне основного сюжета.

Мехи - которые функционируют почти как классы персонажей, каждый из которых занимает свою нишу - могут быть настроены и кастомизированы на довольно подробном уровне. Шасси вашего меха, а также его оружие и двигатели могут быть улучшены с первого по пятый уровень, а также модифицированы в соответствии с "деревом технических навыков", что позволит вам направить их в нужное вам русло.

Трейлеры
35
11
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Комментарии: 11
Ваш комментарий
ZackSnyder

ох няшкен...сколько времени было потрачено на эту шикарную игру.

6
RedOwl

О няшкен возвращается. Да еще и как одиночный. Ну посмотрим посмотрим.

3
Porsche911GT3RS

Здорово) PVP бы даже не смотрел, а сингл интересно, надеюсь будет весело как в компании Titanfall 2

3
Xstranger

Очень похожая история с Strike Vector. Сначала выпустили, как онлайн. Но количество игроков катастрофически мало. Закрылся. Снова возродился, но уже в сингле и добавили слово EX.

Strike Vector, как Hawken, но в полёте.

2
SR388

Я считаю, что у всех закрывшихся онлайн игр должна быть такая судьба. Переделайте игру в сингл или сделайте игру с ботами и продайте игрокам за полцены. Жаль только, что единичные разработчики такое делают.

P.S. Вот бы мою любимую Marvel Heroes так же вернули как одиночную игру...

1
Panzerfaust316

За марвел хирос обидно, сколько игра существовала у неё были проблемы. Пару раз по новому запускалась. Ведущий дизайнер помню писал в твитере, как им конкретно финансирование урезали в последние месяцы, но требовали выпускать все обновы исправно и вовремя

0
MunchkiN 616

я джал сингл плеерный волд оф воркрафт с 2004 года пек-пек. чтобы исследовать мир на своем пека и качаться и фармить там в соло. и гилд варс и сферу такую хотел.

0
JuvialS

Ураа НЯШКЕН соло гейм, так-то на PS4 ещё играется бодро :) А на ПК так вообще пушка была, хорошо что решили реанимировать игру. Мало игр с Мехами очень мало....

0
CrummyLorcan

УУраааааааааааааааааааа назад на пк

0
erkins007

О, одна из немногих мультиплеерных игр, что затянула.

0
devastion

лучше бы онлайн версию вернули

-2