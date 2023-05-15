Спустя пять лет после закрытия серверов, Hawken возвращается на ПК в виде однопользовательской игры ©

Hawken возвращается на ПК. Спустя пять лет после того, как первая игра погасила свет и выключила серверы для своей ПК-версии, Hawken Reborn - это бесплатная игра "возрождение давней и любимой франшизы" от 505 Games, которая появится в раннем доступе Steam 17 мая.

Это тоже своего рода поворот. Если оригинальная Hawken была многопользовательской, PvP игрой, в которой вы управляли своими 6-метровыми стальными конструкциями в различных игровых режимах, то Hawken Reborn будет исключительно однопользовательской игрой, а многопользовательский режим "запланирован на более поздний срок".

"Переход на PvE немного снижает барьер для входа в игру для тех, кто, увидев PvP-игру, может разочароваться, просто потому что считает, что у него нет необходимых навыков", - сказал старший продюсер Брайан Декер, когда я спросил о переходе на одиночную игру, так что 505 "сосредоточится на PvE, повествовании, мире", по крайней мере, сейчас.

На момент запуска в Hawken Reborn будет девять видов оружия, шесть миссий, пять мехов и один игрок, и все это будет появляться по мере продвижения игры по пути раннего доступа, который, по оценкам Декера, продлится "12-18 месяцев". В игре также есть режим патрулирования, который открывается после прохождения определенного количества миссий и позволяет собирать ресурсы и тестировать снаряжение вне основного сюжета.

Мехи - которые функционируют почти как классы персонажей, каждый из которых занимает свою нишу - могут быть настроены и кастомизированы на довольно подробном уровне. Шасси вашего меха, а также его оружие и двигатели могут быть улучшены с первого по пятый уровень, а также модифицированы в соответствии с "деревом технических навыков", что позволит вам направить их в нужное вам русло.