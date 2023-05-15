Спустя пять лет после закрытия серверов, Hawken возвращается на ПК в виде однопользовательской игры

Hawken возвращается на ПК. Спустя пять лет после того, как первая игра погасила свет и выключила серверы для своей ПК-версии, Hawken Reborn - это бесплатная игра "возрождение давней и любимой франшизы" от 505 Games, которая появится в раннем доступе Steam 17 мая.
Это тоже своего рода поворот. Если оригинальная Hawken была многопользовательской, PvP игрой, в которой вы управляли своими 6-метровыми стальными конструкциями в различных игровых режимах, то Hawken Reborn будет исключительно однопользовательской игрой, а многопользовательский режим "запланирован на более поздний срок".
"Переход на PvE немного снижает барьер для входа в игру для тех, кто, увидев PvP-игру, может разочароваться, просто потому что считает, что у него нет необходимых навыков", - сказал старший продюсер Брайан Декер, когда я спросил о переходе на одиночную игру, так что 505 "сосредоточится на PvE, повествовании, мире", по крайней мере, сейчас.
На момент запуска в Hawken Reborn будет девять видов оружия, шесть миссий, пять мехов и один игрок, и все это будет появляться по мере продвижения игры по пути раннего доступа, который, по оценкам Декера, продлится "12-18 месяцев". В игре также есть режим патрулирования, который открывается после прохождения определенного количества миссий и позволяет собирать ресурсы и тестировать снаряжение вне основного сюжета.
Мехи - которые функционируют почти как классы персонажей, каждый из которых занимает свою нишу - могут быть настроены и кастомизированы на довольно подробном уровне. Шасси вашего меха, а также его оружие и двигатели могут быть улучшены с первого по пятый уровень, а также модифицированы в соответствии с "деревом технических навыков", что позволит вам направить их в нужное вам русло.
ох няшкен...сколько времени было потрачено на эту шикарную игру.
О няшкен возвращается. Да еще и как одиночный. Ну посмотрим посмотрим.
Здорово) PVP бы даже не смотрел, а сингл интересно, надеюсь будет весело как в компании Titanfall 2
Очень похожая история с Strike Vector. Сначала выпустили, как онлайн. Но количество игроков катастрофически мало. Закрылся. Снова возродился, но уже в сингле и добавили слово EX.
Strike Vector, как Hawken, но в полёте.
Я считаю, что у всех закрывшихся онлайн игр должна быть такая судьба. Переделайте игру в сингл или сделайте игру с ботами и продайте игрокам за полцены. Жаль только, что единичные разработчики такое делают.
P.S. Вот бы мою любимую Marvel Heroes так же вернули как одиночную игру...
За марвел хирос обидно, сколько игра существовала у неё были проблемы. Пару раз по новому запускалась. Ведущий дизайнер помню писал в твитере, как им конкретно финансирование урезали в последние месяцы, но требовали выпускать все обновы исправно и вовремя
я джал сингл плеерный волд оф воркрафт с 2004 года пек-пек. чтобы исследовать мир на своем пека и качаться и фармить там в соло. и гилд варс и сферу такую хотел.
Ураа НЯШКЕН соло гейм, так-то на PS4 ещё играется бодро :) А на ПК так вообще пушка была, хорошо что решили реанимировать игру. Мало игр с Мехами очень мало....
УУраааааааааааааааааааа назад на пк
О, одна из немногих мультиплеерных игр, что затянула.
лучше бы онлайн версию вернули