Для игры Heading Out вышел официальный трейлер с датой релиза

Heading Out — это увлекательная игра про гонщиков, созданная по мотивам культовых классических фильмов о путешествиях . Отбросьте все страхи и покорите американские автострады. Любое стратегическое решение влияет на целый ряд параметров, в том числе на то, кого вы встретите по пути , что о вас скажут радиоведущие , расход топлива , состояние автомобиля. Избавьтесь от своих страхов, отправившись по шоссе в эмоциональное путешествие, полное открытий. Взгляните на Heading Out в трейлере грядущей повествовательной приключенческой игры с элементами рогалика, вдохновленными культовыми классическими роуд-фильмами, такими как «Тельма и Луиза» и «Исчезающая точка». Heading Out выйдет в Steam 7 мая 2024 года.