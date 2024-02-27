Для игры Heading Out вышел официальный трейлер с датой релиза

Heading Out — это увлекательная игра про гонщиков, созданная по мотивам культовых классических фильмов о путешествиях . Отбросьте все страхи и покорите американские автострады. Любое стратегическое решение влияет на целый ряд параметров, в том числе на то, кого вы встретите по пути , что о вас скажут радиоведущие , расход топлива , состояние автомобиля. Избавьтесь от своих страхов, отправившись по шоссе в эмоциональное путешествие, полное открытий. Взгляните на Heading Out в трейлере грядущей повествовательной приключенческой игры с элементами рогалика, вдохновленными культовыми классическими роуд-фильмами, такими как «Тельма и Луиза» и «Исчезающая точка». Heading Out выйдет в Steam 7 мая 2024 года.
Садитесь в маслкар и отправляйтесь в путешествие по Западу Соединённых штатов. Уходите от полиции, преследуйте других водителей, маневрируйте в дорожном потоке, прорывайтесь сквозь песчаную бурю, наслаждайтесь пейзажами во время мирной ночной поездки по пустыне...
Вам предстоит ответить на вопросы о своих собственных страхах, мечтах и амбициях в простом, но содержательном редакторе персонажей. Какова ваша мотивация? Почему вы в бегах? Кто преследует вас? От выбора, сделанного в редакторе, зависит то, что игрок услышит по радио.
Каждая попытка нажать кнопку «Новая история» приводит к созданию нового приключения. Вы можете стать кем-то совершенно другим, столкнуться с новыми событиями и принять иные важные решения. По завершении сессии вы можете сохранить своё приключение и поделиться им с другими игроками.
Процессор: двухъядерный с тактовой частотой 2.4 ГГц
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760 / ATI Radeon HD 7950 с 2 ГБ видеопамяти
Оперативная память: 4 ГБ
Место на диске: 8 ГБ
Процессор: четырёхъядерный с тактовой частотой 3.0 ГГц
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 / ATI Radeon RX 580 с 4 ГБ видеопамяти
Оперативная память: 8 ГБ
Место на диске: 8 ГБ
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