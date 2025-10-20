Разработчики игры Сердца Алтая представили план развития проекта

Проект студии Antelus Games "Сердце Алтая" готовится к серии из пяти больших обновлений, в каждом из которых вас ждут:
• новые локации
• обновленные механики
• мини-игры
• дополнительные квесты
• новые персонажи
• и, конечно же, багфиксы
Геймплея станет больше, а приключения ещё интереснее. Первый апдейт уже не за горами!
А вы готовы отправиться в новое путешествие по Алтаю? Проект уже доступен в раннем доступе на платформах Steam и VK Play.
3 часа геймплея это прям вау за год то сделать....
Выглядит несколько топорно и жалко, что нельзя выбрать между женским и мужским персонажем.
я понимаю там буддизм тибет но врата шамбалы серьезна?
Согласно легендам, вратами в Шамбалу могут быть три точки планеты:
-В Тибете, у предгорий Гималаев, вблизи горы Кайлас.
-У подножия горы Белухи на Алтае.
-На пустынных просторах монгольской Гоби.
ага его просто за границу не отпустили он свою шамбалу на алтае искал....
А чего ты ожидал от сюжета по поиску затерянного города? Это явно докопаться до столба. Кстати её, а не его.
симулятор ходьбы?!
Тут 3 года не стихает скандал вокруг Сердца Чернобыля, это каким надо быть умным, чтоб в пику этого аналогично назвать? Тут либо идей нема, либо с головой проблемы.
Оч круто! Молодцы. Оптимизируйте и добавляйте контента, а потом и на PlayStation можно выпустить!