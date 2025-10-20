ЧАТ ИГРЫ
Сердце Алтая 08.03.2025
Адвенчура, Инди, От первого лица
7.1 30 оценок

Разработчики игры Сердца Алтая представили план развития проекта

Antelus Games Antelus Games Официальный аккаунт

Проект студии Antelus Games "Сердце Алтая" готовится к серии из пяти больших обновлений, в каждом из которых вас ждут:

• новые локации

• обновленные механики

• мини-игры

• дополнительные квесты

• новые персонажи

• и, конечно же, багфиксы

Геймплея станет больше, а приключения ещё интереснее. Первый апдейт уже не за горами!

А вы готовы отправиться в новое путешествие по Алтаю? Проект уже доступен в раннем доступе на платформах Steam и VK Play.

Комментарии:  9
Alex40001

3 часа геймплея это прям вау за год то сделать....

Иваныч из Тулы

Выглядит несколько топорно и жалко, что нельзя выбрать между женским и мужским персонажем.

Alex40001

я понимаю там буддизм тибет но врата шамбалы серьезна?

ant 36436

Согласно легендам, вратами в Шамбалу могут быть три точки планеты:

-В Тибете, у предгорий Гималаев, вблизи горы Кайлас.

-У подножия горы Белухи на Алтае.

-На пустынных просторах монгольской Гоби.

Alex40001 ant 36436

ага его просто за границу не отпустили он свою шамбалу на алтае искал....

ant 36436 Alex40001

А чего ты ожидал от сюжета по поиску затерянного города? Это явно докопаться до столба. Кстати её, а не его.

Gorthlaur

симулятор ходьбы?!

В_о_л_ь_к_а

Тут 3 года не стихает скандал вокруг Сердца Чернобыля, это каким надо быть умным, чтоб в пику этого аналогично назвать? Тут либо идей нема, либо с головой проблемы.

ЮрийSport

Оч круто! Молодцы. Оптимизируйте и добавляйте контента, а потом и на PlayStation можно выпустить!

