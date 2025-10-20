Разработчики игры Сердца Алтая представили план развития проекта

Проект студии Antelus Games "Сердце Алтая" готовится к серии из пяти больших обновлений, в каждом из которых вас ждут:

• новые локации

• обновленные механики

• мини-игры

• дополнительные квесты

• новые персонажи

• и, конечно же, багфиксы

Геймплея станет больше, а приключения ещё интереснее. Первый апдейт уже не за горами!

А вы готовы отправиться в новое путешествие по Алтаю? Проект уже доступен в раннем доступе на платформах Steam и VK Play.

Не забывайте подписываться на наши каналы в социальных сетях. Впереди много интересных новостей!