До выхода Fallout 5 еще далеко, и фанаты гадают, что это будет за игра. Станет ли она в большей степени RPG? Будет ли в ней больше элементов экшена? Будет ли она связана с сериалом Fallout? На последний вопрос уже есть ответ.

Тодд Говард (Todd Howard) из Bethesda заявил BBC, что Fallout 5 будет частично основан на сериале Prime Video:

«Вкратце, да, — сказал он. Действие Fallout 5 будет происходить в мире, в котором истории и события сериала уже произошли или происходят. И мы будем это учитывать».

В интервью BBC Говард также сказал, что очень рад тому, что сериал привлекает к Fallout новую аудиторию.

«Еще много людей не играют в игры. Я думаю, что эта ситуация постепенно меняется, но все еще есть люди, которых это пугает», — сказал он. «Теперь они все равно могут познакомиться с Fallout, и я полагаю, что это действительно важно, поскольку теперь они являются такими же поклонниками этого игрового мира, как и все остальные».

Напомним, что Bethesda впервые упомянула о Fallout 5 в 2022 году, заявив, что игра выйдет после The Elder Scrolls VI. Неизвестно, когда именно это произойдет, поэтому фанатам стоит быть готовыми к довольно длительному ожиданию Fallout 5.