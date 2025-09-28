Спустя 16 лет экшен РПГ Сердце вечности добралась до Steam

В цифровом магазине Steam состоялся релиз ролевой игры Сердце вечности. Проект с непростой судьбой, который изначально увидел свет еще в 2009 году, теперь стал доступен современной аудитории благодаря издателю Strategy First.

Игра переносит пользователей в фэнтезийный мир Саркус, где могущественные силы, такие как Всемогущий барон и Святая Инквизиция, ведут борьбу за древние артефакты. Согласно официальному описанию, игрокам предстоит исследовать большой бесшовный мир, участвовать в кровавых сражениях с зональной системой повреждений и принимать решения в рамках нелинейного сюжета.

О почтенном возрасте проекта красноречиво свидетельствуют и системные требования, упоминающие процессоры уровня Intel Pentium 4 и всего 1 ГБ оперативной памяти. На данный момент игра доступна по стартовой скидке.