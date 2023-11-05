Новое дополнение для Hearthstone выйдет 14 ноября

Во время BlizzCon 2023 компания Hearthstone выступила с важным анонсом: Hearthstone: Showdown in the Badlands - следующее большое расширение игры, действие которого разворачивается на диком западе Азерота.

Blizzard поделилась трейлером расширения, в котором подробно рассказывается о классической карточной игре Hearthstone с новыми элементами вестерном. Showdown in the Badlands станет историей происхождения Рено Джексона и Элизы Старсикер, которые вместе будут спасать Пустоши от недобросовестной шахты. В расширении появится первая в истории Hearthstone карта нейтрального героя. Расширение выйдет 14 ноября 2023 года.

Мы также узнали о Catch-Up Packs - новом типе наборов, в которых игроки смогут получить до 50 карт из одного набора, что поможет им быстрее пополнить свою коллекцию. Все карты в Catch-Up Packs относятся к последним двум годам существования Hearthstone. Игроки увидят Catch-Up Packs при входе в Hearthstone. Пакеты Catch-Up Packs будут включены в комплекты предварительной покупки игры Showdown in the Badlands.