В коде Hearthstone обнаружили упоминание Steam

Hearthstone появится в Steam. Это вовсе не подтверждено официально в сообщениях Blizzard, но можно с уверенностью сказать, что если это произойдет. На данный момент Overwatch и Diablo IV доступны в Steam. Дополнительные пакеты, представленные в Showdown in the Badlands, теперь имеют гораздо больше смысла, поскольку Blizzard ожидает притока новых игроков, пробующих Hearthstone, поскольку это сделает стандартный формат намного более доступным.
В изменения патча 28.0 для Hearthstone было включено обновление с тегом «Global_Error_Steam_Account_Linking». Это все, что потребовалось для того, чтобы возникли предположения о том, что Hearthstone действительно станет следующей игрой, которая появится в Steam.
GLOBAL_ERROR_STEAM_ACCOUNT_LINKING
Нам не удалось связать вашу учетную запись Steam с учетной записью BattleNet. Перезапустите клиент Steam и повторите попытку.
Изучая код глубже стало известно, что Blizzard добавила несколько новых отсылок к Steam.
- В переключатель региона добавлен код, проверяющий, является ли он Steam.
- Ваши достижения будут синхронизированы со службой достижений Steam.
- Проверка использования клиента Battle.net в Steam отключена.
- Была добавлена кнопка для переключения учетной записи, такая же, как на мобильном устройстве, при обнаружении Steam.
- Было добавлено сопоставление для проверки языковых кодов Steam, которые отличаются от языковых кодов Blizzards.
- Существует специальный код магазина для проверки цен на платформе Steam.
- Покупки в Steam истечет по тайм-ауту, если они не будут совершены в течение 180 секунд.
- Добавлено новое изображение, которое будет использоваться для привязки вашей учетной записи Hearthstone к Steam.
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