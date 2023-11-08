В коде Hearthstone обнаружили упоминание Steam

Hearthstone появится в Steam. Это вовсе не подтверждено официально в сообщениях Blizzard, но можно с уверенностью сказать, что если это произойдет. На данный момент Overwatch и Diablo IV доступны в Steam. Дополнительные пакеты, представленные в Showdown in the Badlands, теперь имеют гораздо больше смысла, поскольку Blizzard ожидает притока новых игроков, пробующих Hearthstone, поскольку это сделает стандартный формат намного более доступным.

В изменения патча 28.0 для Hearthstone было включено обновление с тегом «Global_Error_Steam_Account_Linking». Это все, что потребовалось для того, чтобы возникли предположения о том, что Hearthstone действительно станет следующей игрой, которая появится в Steam.

GLOBAL_ERROR_STEAM_ACCOUNT_LINKING



Нам не удалось связать вашу учетную запись Steam с учетной записью BattleNet. Перезапустите клиент Steam и повторите попытку.

Изучая код глубже стало известно, что Blizzard добавила несколько новых отсылок к Steam.