Для Hearts of Iron 4 стало доступно расширение Arms Against Tyranny ©

Hearts of Iron 4 расширяет спектр новых историй, которые вы можете написать в Arms Against Tyranny, новом дополнении к популярному варгейму в жанре глобальной стратегии от Paradox Interactive. Самые северные страны Европы занимают центральное место, поскольку они сопротивляются, объединяются или сотрудничают с более могущественными и агрессивными соседями. Иногда зима — ваш единственный союзник.

Переживите драматическую борьбу Финляндии против советского вторжения, проложите нейтральный курс, опираясь на торговлю оружием, или исследуйте альтернативную историю Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции. Arms Against Tyranny также добавляет больше решений о производстве оружия, предоставляя игрокам новые инструменты для проверки своего мастерства в современной войне.

Особенности Hearts of Iron IV: Arms Against Tyranny включают в себя:

Новое национальное древо фокусов Финляндии: пройдите по дипломатическому канату демократической страны, оказавшейся в ловушке между угрозами, создайте боеспособную оборонительную армию или следуйте альтернативным историческим путям сотрудничества с соседними тиранами.

Новое шведское национальное дерево фокусов. Богатая ресурсами и чрезвычайно независимая Швеция может стать центром единого скандинавского сопротивления или союзником, меняющим правила игры в продолжающейся битве идеологий.

Новые датские и норвежские деревья фокусов. Можете ли вы, оглядываясь назад, подготовить эти маленькие страны к шторму войны, который вот-вот нахлынет на их берега?

Военно-промышленные организации. Настройте свою военную промышленность, поощряя национальные корпорации специализироваться на тех типах оружия и технологий, которые вы хотите использовать в своих вооруженных силах.

Международный рынок оружия: станьте мировым интендантом, продавая оружие и оборудование воюющим странам, получая взамен мощности гражданских заводов.

И еще: новое оформление юнитов, 10 новых песен, настройка юнитов спецназа и расширенная специализация дивизий.

Hearts of Iron VI: Arms Against Tyranny будет сопровождаться крупным бесплатным обновлением, доступным всем игрокам Hearts of Iron IV.