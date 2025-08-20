ЧАТ ИГРЫ
Hell is Us 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.3 106 оценок

Новый трейлер Hell is Us раскрывает мрачную тайну нового мира

butcher69 butcher69

Rogue Factor вновь погружает нас в тьму с новым трейлером мрачной RPG Hell is Us, показанным на Future Games Show в рамках gamescom. С первых кадров игра задаёт тон: главный герой говорит, что «родился здесь, но вырос за пределами» и потратил годы, пытаясь попасть внутрь. Его цель проста, но тяжела — найти родителей и узнать правду о прошлом.

Трейлер открывает изношенные улицы, разрушенные здания и людей, борющихся за выживание. Атмосфера давит своей безысходностью: смерть и хаос — неотъемлемая часть этого мира. Вернувшись в кузницу отца, герой понимает, что за личной историей скрывается куда большая тайна, и многие влиятельные силы не хотят, чтобы он её раскрывал.

Hell is Us обещает не только сильный сюжет, но и динамичный игровой процесс. RPG с акцентом на экшен предложит игрокам сражения с существами из других миров, исследование мрачных локаций и погружение в атмосферу, где каждый шаг может обернуться опасностью.

Выход игры запланирован на 4 сентября 2025 года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Для любителей тёмных, интригующих историй Hell is Us станет настоящим испытанием и погружением в мир, где прошлое и настоящее тесно переплетаются с ужасом.

