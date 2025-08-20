Новый трейлер Hell is Us раскрывает мрачную тайну нового мира

Rogue Factor вновь погружает нас в тьму с новым трейлером мрачной RPG Hell is Us, показанным на Future Games Show в рамках gamescom. С первых кадров игра задаёт тон: главный герой говорит, что «родился здесь, но вырос за пределами» и потратил годы, пытаясь попасть внутрь. Его цель проста, но тяжела — найти родителей и узнать правду о прошлом.

Трейлер открывает изношенные улицы, разрушенные здания и людей, борющихся за выживание. Атмосфера давит своей безысходностью: смерть и хаос — неотъемлемая часть этого мира. Вернувшись в кузницу отца, герой понимает, что за личной историей скрывается куда большая тайна, и многие влиятельные силы не хотят, чтобы он её раскрывал.

Hell is Us обещает не только сильный сюжет, но и динамичный игровой процесс. RPG с акцентом на экшен предложит игрокам сражения с существами из других миров, исследование мрачных локаций и погружение в атмосферу, где каждый шаг может обернуться опасностью.

Выход игры запланирован на 4 сентября 2025 года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Для любителей тёмных, интригующих историй Hell is Us станет настоящим испытанием и погружением в мир, где прошлое и настоящее тесно переплетаются с ужасом.