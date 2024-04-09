Адские Десантники из Helldivers 2 получили заслуженный подарок после уничтожения всей фракции Автоматонов

Сегодня в мире Helldivers 2 только хорошие новости после успешного завершения операции "Стремительная разборка", недавнего приказа по уничтожению фракции Автоматонов в популярной многопользовательской игре Arrowhead. Галактика не только вновь свободна, но и все Адские Десантники получили особый подарок в виде дополнительного минутного перерыва, включающего время, необходимое для прочтения этого объявления. Поздравляем, друзья, вы это заслужили.
Сегодня жители Супер-Земли отпраздновали полное уничтожение Автоматонов. В награду за храбрость каждому Адскому Десантнику был предоставлен дополнительный 1-минутный перерыв. [Примечание: 1 минута - с учетом времени, затраченного на чтение этого объявление. Адские Десантники, находящиеся в данный момент на службе, не имеют на это права]
Эта щедрая награда была получена после "полного уничтожения Автоматонов", что, конечно, может быть правдой. Но может и не быть. На самом деле, если в чем-то и можно быть уверенным, так это в том, что ответственные лица (вымышленные) не очень-то умеют говорить правду. И есть ощущение, что те, кто действительно руководит (не вымышленные, как гейм-мастер Джоэл), только и ждут, чтобы раскрыть новые сюрпризы.
Не верю ,что так просто могут вычеркнуть из игры одну фракцию, почти уверен, что Автоматоны снова появятся.
Слишком быстро.
Всем баны и сослаться на месть автоматонов.