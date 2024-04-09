Адские Десантники из Helldivers 2 получили заслуженный подарок после уничтожения всей фракции Автоматонов

Присоединяйтесь к Helldivers, элитному подразделению солдат, которые несут свет мира, свободы и демократии в самые тёмные уголки галактики. Солдаты Helldivers не боятся никакого противника и используют самые мощные, самые крутые и самые разрушительные средства в своих операциях. Когда вы спускаетесь на планету, вы можете рассчитывать на поддержку со стороны корабля, но выбор стратегии и тактики остаётся за вами. У вас есть широкий выбор супероружия и настраиваемого обмундирования, а также возможность применять различные хитрости в процессе игры.

Представьте себе, что вы оказались в центре битвы, и ваш отряд должен отбить атаку терминидов — жестоких инопланетных жуков. Вы можете заказать сброс 500-килограммовой бомбы, которая уничтожит всех врагов в радиусе действия. Нужно обезопасить территорию? Вы можете запросить установку противопехотных мин, которые будут взрываться при приближении противника.

Игроки могут выбирать, каким образом справляться с каждой вражеской волной, используя разнообразные наступательные и оборонительные ресурсы. У вас есть возможность модернизировать свой корабль и расширять свой арсенал. Вы также можете использовать всё, что пожелаете: от генераторов щитов до турелей и масштабных авиаударов, чтобы помочь вашей команде одержать победу.