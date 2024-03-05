Аналитик отмечает, что продажи Helldivers 2 превзошли все ожидания

С момента своего запуска в феврале, Helldivers 2 стала одним из неожиданных хитов 2024 года, возглавив чарты Steam и судя по сообщениям , разошлась тиражом около 3 миллионов копий. В своей статье на X/Twitter исполнительный директор Circana , Мэт Пискателла отметил, что продажи игры продолжают расти уже третью неделю .Он описал этот опыт как "обратную кривую задержки" , на техническом жаргоне это означает , что продажи игры увеличиваются после её выпуска, а не падают.
Обычно продажи нового релиза достигают своего пика в первую неделю и постепенно снижаются со временем .Но при обратной кривой затухания эта тенденция меняется на противоположную. Это случается редко, особенно в крупных играх.
Компания Пискателлы ответственна за составление ежемесячных графиков продаж, которые представляют обзор игровой индустрии . Эти графики формируются на основе данных о физических продажах в магазинах и информации , предоставленной издателями, которые согласились делиться своими данными. Хотя данные Пискателлы не являются исчерпывающим показателем успеха игры, они предоставляют ценную информацию о состоянии игровой индустрии на ежемесячной основе.
А всего-то надо делать интересную игру )
Можно заработать кучу денег, если точно знать что именно будет интересно людям, и давать голову на отсечение за результат прогноза )
Во во, главное вовремя выкатывать пофиг какие поделки - и они будут заходить народу! - это всё называется - тренд! )))
Вот же они там прифигели, когда буквально единственный проект без вмешательства сжвшников из свит мать их бейби оказался успешным. Это ж как такое возможно? Охренеть...
Да наступит эра кооперативных дро*илок, вы ещё об этом пожалеете но не сегодня))))
Да да да, когда их станет ещё больше! )))