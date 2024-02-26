Более 60% европейских продаж Helldivers 2 приходится на ПК, утверждает инсайдер

Глава GamesIndustry Кристофер Дринг заявил, что на данный момент Helldivers 2 удалось продать более 60% копий на ПК. В твите на X (ранее известном как Twitter) Дринг объяснил, что последний проект Arrowhead стал самой продаваемой игрой прошлой недели в Европе.
Стоит отметить, что эти данные включают только регион Европы. Хотя США не включены в эти цифры, Дринг утверждает, что у них есть доступ к европейским и австралийским данным в дополнение к «нескольким другим».
Helldivers 2 вышла на PlayStation 5 и ПК 8 февраля 2024 года.