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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.9 242 оценки

Более 60% европейских продаж Helldivers 2 приходится на ПК, утверждает инсайдер

monk70
Новости

Глава GamesIndustry Кристофер Дринг заявил, что на данный момент Helldivers 2 удалось продать более 60% копий на ПК. В твите на X (ранее известном как Twitter) Дринг объяснил, что последний проект Arrowhead стал самой продаваемой игрой прошлой недели в Европе.

Стоит отметить, что эти данные включают только регион Европы. Хотя США не включены в эти цифры, Дринг утверждает, что у них есть доступ к европейским и австралийским данным в дополнение к «нескольким другим».

Helldivers 2 вышла на PlayStation 5 и ПК 8 февраля 2024 года.

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