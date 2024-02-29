Бронированные мехи совсем скоро появятся в Helldivers 2? Утечка демонстрирует их в действии

В то время как Helldivers 2 продолжает пользоваться успехом, превзошедшим самые смелые ожидания Sony и Arrowhead Game Studios, похоже, что кооперативный шутер готовится к появлению нового игрового контента.
Учитывая, насколько популярной стала Helldivers 2 с момента ее выхода в начале февраля, вполне понятно, что команда разработчиков продолжает активно поддерживать игру и думает о новом контенте, которым можно развлечь многочисленное сообщество.
Среди грядущих новинок, судя по всему, будут и бронированные мехи, которые смогут получить в свое распоряжение игроки в ходе выполнения различных заданий. Это подтверждает видео, опубликованное на reddit, в котором показано, как выглядят мехи, как они двигаются и сражаются. Несмотря на то что мехи не отличаются идеальной мобильностью, они выглядят довольно разрушительно, когда используются для обстрела врагов, но больше мы узнаем, когда Arrowhead предоставит официальную информацию по этому вопросу.
игра про волны тараканов инопланетных? стоит покпать? =)))
Если не зашло в обзорах, не зайдет и в игре.
Абсолютно пустая, примитивная игра.
Все фанаты как подснежники, поцвели месяц и потом все пропали. Через пол года ничего не услышишь об этой игре. Разве что новости из формата, как онлайн просел на 1000%
Яркий пример из последних, это "battlebit remastered". Игра практически ушла в забвение для широких масс.
На 10000000% )))
Делайте скрин, вышлем ему через пол года. Развелось диванных мамкиных хейтер-критиков)
Ничего не зная о разработчиках делать выводы.
Приводить пример сравнения игр с разной игровой концепцией - яркий пример диванного эксперта у которого комп не потянул обе эти игры)))
вон смари как накинулись на тя защитники =))) навверно куплю надаест пусть валятся в библитеке..
Супер-земля предоставит адским десантникам тяжелых мехов для эффектного оттеснения Автоматонов. Надеюсь, в будущем, нам так же предоставят мотоциклы, как в прошлой войне или багги, чтобы эффективнее перемещаться к ключевым точкам. За Супер-землю!