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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8 260 оценок

Бронированные мехи совсем скоро появятся в Helldivers 2? Утечка демонстрирует их в действии

butcher69
Новости

В то время как Helldivers 2 продолжает пользоваться успехом, превзошедшим самые смелые ожидания Sony и Arrowhead Game Studios, похоже, что кооперативный шутер готовится к появлению нового игрового контента.

Учитывая, насколько популярной стала Helldivers 2 с момента ее выхода в начале февраля, вполне понятно, что команда разработчиков продолжает активно поддерживать игру и думает о новом контенте, которым можно развлечь многочисленное сообщество.

Среди грядущих новинок, судя по всему, будут и бронированные мехи, которые смогут получить в свое распоряжение игроки в ходе выполнения различных заданий. Это подтверждает видео, опубликованное на reddit, в котором показано, как выглядят мехи, как они двигаются и сражаются. Несмотря на то что мехи не отличаются идеальной мобильностью, они выглядят довольно разрушительно, когда используются для обстрела врагов, но больше мы узнаем, когда Arrowhead предоставит официальную информацию по этому вопросу.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Oscilograf
1
kaka qp0H

игра про волны тараканов инопланетных? стоит покпать? =)))

1
вупсич пупсич

Если не зашло в обзорах, не зайдет и в игре.
Абсолютно пустая, примитивная игра.
Все фанаты как подснежники, поцвели месяц и потом все пропали. Через пол года ничего не услышишь об этой игре. Разве что новости из формата, как онлайн просел на 1000%

Яркий пример из последних, это "battlebit remastered". Игра практически ушла в забвение для широких масс.

-1
Sawek Onya вупсич пупсич

На 10000000% )))

Делайте скрин, вышлем ему через пол года. Развелось диванных мамкиных хейтер-критиков)

Ничего не зная о разработчиках делать выводы.

3
Franky707 вупсич пупсич
Яркий пример из последних, это "battlebit remastered".

Приводить пример сравнения игр с разной игровой концепцией - яркий пример диванного эксперта у которого комп не потянул обе эти игры)))

0
kaka qp0H вупсич пупсич

вон смари как накинулись на тя защитники =))) навверно куплю надаест пусть валятся в библитеке..

0
YukioConnor

Супер-земля предоставит адским десантникам тяжелых мехов для эффектного оттеснения Автоматонов. Надеюсь, в будущем, нам так же предоставят мотоциклы, как в прошлой войне или багги, чтобы эффективнее перемещаться к ключевым точкам. За Супер-землю!

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