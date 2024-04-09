Через два дня после того, как игроки Helldivers 2 "уничтожили" Автоматонов, они вернулись с огромным флотом вторжения

Что ж, прогнозы оптимистов, ожидавших две недели сражений только с жуками, не оправдались. Автоматоны вернулись в Helldivers 2 и начали наступление на планету Киберстан и ее окрестности. Причем не при участии каких-то остатков старых войск — видимо, мы пока сражались только с передовым отрядом. Теперь огромный флот роботов, насчитывающий десятки тысяч кораблей, осаждает бывший мир Киборгов (фракция, знакомая по первым Helldivers).
Одновременно с этой новостью игроки получили новый приказ: защитить как минимум пять планет от неспровоцированного вторжения Автоматонов.
Новость о возвращении Автоматонов, несомненно, удивительна. В конце концов, кто мог предположить, что теория, повторенная в десятках тем и тысячах комментариев, о том, что победа над роботами вовсе не была "окончательной", окажется правдой?
Не то чтобы игроки жаловались на этот "неожиданный" поворот. Некоторые фанаты еще даже не успели увидеть новые силы роботов и выразили опасения, что им придется ждать много дней, чтобы познакомиться с этими войсками. Однако даже те, кто не пропустил "ботов" (так интернет-пользователи в шутку называют Автоматонов), с нетерпением готовятся показать захватчикам, где зимуют механические раки.
По крайней мере, так предполагается. Загвоздка в том, что у игроков есть 24 часа на защиту пяти планет, что, как предположили некоторые игроки через несколько минут после публикации официального анонса, потребует как минимум 300 000 человек. В середине недели о такой явке не может быть и речи, поэтому вполне возможно, что вторжение роботов произойдет гораздо раньше, чем будут собраны силы, достаточные для отражения атаки механических агрессоров.
Я ошибался, что игра сдохнет через месяц. Видимо и правда в ней что-то есть для игроков. А всё мое мнение было лишь хейтом, потому что игра действительно мне не понравилась.
Очередной хайповый проект прошел мимо меня. Когда уже появится игра, которая вытащит меня из старого болота.
Огласите список старого болота)
Кс и дота, фаллаут 76. Мморпг люблю еще, но исключительно корейские дрочильни с анальным гриндом и донатом.
Еще варзону поигрываю и фортнайт. back for blood 4 иногда.
Это все онлайн игры в какие играю.
"корейские дрочильни с анальным гриндом и донатом." помянем, вас не спасти, мои соболезнования.
Пей ту вин игры всегда были моей слабостью. Руки из жеппы.
А молодцы разработчики: глобально делают ивент в своей игре, благодаря чему сохраняется динамика. По такой схеме игра получиться и правда долгоиграющей.
уничтожается одно, приходит другое и так по кругу
Где тут динамика?
Динамика — состояние движения, ход развития, изменение какого-либо явления под влиянием внешних или внутренних факторов.
Движение есть?Развитие есть?Игру поддерживают?В рамках самой игры есть изменения и ход событий?Думаю ответ очевиден.
Ожидаемо, мне кажется, разрабы напридумывали контента ещё на полгода вперёд
Будем надеяться что автоматоны победят кожаных мешков
Думал одних уничтожили и появится новая раса, а эти пока будут отдыхать и перегруппировываться несколько месяцев, после чего, возможно, вернутся с новыми юнитами и тактиками, а тут прям сразу снова в бой!
Как-то странно выглядит.
мб так и будет, слева боты, справа жуки вверху похотливые рептилойды, а внизу космодесант хаоса
Игроки:Ура мы победили автоматонов!
Спустя 2 дня трансляция с флота вторжения:Ку-ку ёпта мясные мешки.