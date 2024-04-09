Через два дня после того, как игроки Helldivers 2 "уничтожили" Автоматонов, они вернулись с огромным флотом вторжения

Что ж, прогнозы оптимистов, ожидавших две недели сражений только с жуками, не оправдались. Автоматоны вернулись в Helldivers 2 и начали наступление на планету Киберстан и ее окрестности. Причем не при участии каких-то остатков старых войск — видимо, мы пока сражались только с передовым отрядом. Теперь огромный флот роботов, насчитывающий десятки тысяч кораблей, осаждает бывший мир Киборгов (фракция, знакомая по первым Helldivers).

Одновременно с этой новостью игроки получили новый приказ: защитить как минимум пять планет от неспровоцированного вторжения Автоматонов.

Новость о возвращении Автоматонов, несомненно, удивительна. В конце концов, кто мог предположить, что теория, повторенная в десятках тем и тысячах комментариев, о том, что победа над роботами вовсе не была "окончательной", окажется правдой?

Не то чтобы игроки жаловались на этот "неожиданный" поворот. Некоторые фанаты еще даже не успели увидеть новые силы роботов и выразили опасения, что им придется ждать много дней, чтобы познакомиться с этими войсками. Однако даже те, кто не пропустил "ботов" (так интернет-пользователи в шутку называют Автоматонов), с нетерпением готовятся показать захватчикам, где зимуют механические раки.

По крайней мере, так предполагается. Загвоздка в том, что у игроков есть 24 часа на защиту пяти планет, что, как предположили некоторые игроки через несколько минут после публикации официального анонса, потребует как минимум 300 000 человек. В середине недели о такой явке не может быть и речи, поэтому вполне возможно, что вторжение роботов произойдет гораздо раньше, чем будут собраны силы, достаточные для отражения атаки механических агрессоров.