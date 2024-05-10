"Демократичный" поступок сообщества Helldivers 2 в ответ на спорное решение Sony явно впечатлил бывшего сценариста игры

Неразбериха вокруг Helldivers 2 и Sony вряд ли кому-то понравится. Тем не менее, "демократичная" реакция и победа сообщества заслужили признание многих. В том числе и бывший сценарист Helldivers 2, который впечатлен реакцией игроков на фактическую блокировку игры во многих странах.
В интервью Расс Никель ни в коем случае не заострял внимание на этой ситуации. Речь шла в основном о привлекательности сюжетной основы серии Helldivers - демократической и абсолютно не фашистской или антиутопической Суперземли.
Создатель рассказал о своих источниках вдохновения (среди которых, как выяснилось, не только "Космический десант", "Робокоп" и творчество Брэндона Сандерсона, но и "реальная жизнь"). Никель также выразил свои сомнения относительно будущего повествований, написанных искусственным интеллектом. По его мнению, искусственный интеллект хорошо справляется с этой задачей, но только на "поверхностном уровне".
Тем не менее бывший главный сценарист Helldivers 2 не мог не упомянуть о том, что делает игру настоящим феноменом: сообщество, активно выступающее в роли защитников демократии. В этом нет ничего необычного - геймеры давно любят подобные игры, и это может подтвердить каждый, кто погружался в любой "фэндом", связанный с видеоигрой.
Вот только немногие фанатские сообщества делают это так активно, как поклонники HD2. Отчасти это объясняется тем, что к веселью подключились сами разработчики. Пропагандистские и/или юмористические посты Йохана Пилестедта и других сотрудников Arrowhead Game Studios подтолкнули игроков к более активному участию в этом "ролевом" искусстве.
В любом случае, Никель повторил, что Arrowhead Game Studios вдохновлялась бумажными ролевыми играми вроде Dungeons & Dragons. Отсюда и наличие гейм-мастера, и участие игроков в развитии сюжета.
Именно с этим Никель связывает успех кампании, организованной геймерами против требования ввести учетную запись в PlayStation Network с 6 мая. Отклик был настолько велик, что Sony в итоге отменила свое решение.
По словам Никеля, разработчики Helldivers 2 сначала "приучили" солдат Суперземли к сотрудничеству в игре, а затем фанаты выступили в защиту чего-то реального - других игроков.
Никель далеко не первый, кто отмечает силу сообщества вокруг Helldivers. Признательность фанатам уже выразили Йохан Пилестедт и два комьюнити-менеджера Arrowhead Game Studios, а также другие. Один из них, кстати, поплатился за поддержку игроков потерей работы.
Ирония ситуации не ускользнула и от самих игроков. Многие из них отметили, что сначала Sony (точнее, Arrowhead Studios) научила их действовать сообща в Helldivers 2 в защиту демократии, а затем думала, что фанаты не объединятся против "тирании Sony".
Стоит добавить, что Helldivers 2 по-прежнему недоступна в странах, где нет доступа к PSN. В настоящее время Arrowhead ведет переговоры с Sony и Valve по этому вопросу.
Мне понравилась. С радостью посмотрел как десятки тысяч людей изваляли сони в г"вне.
Хорошо, когда настоящая демократия побеждает)
Все правильно игроки сделали. Главная фишка - единодушие