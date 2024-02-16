Digital Foundry проанализировали Helldivers 2 на ПК и PS5

Helldivers 2 стала главным героем последнего технического анализа, проведенного Digital Foundry, который поместил шутер Arrowhead Game Studios на ПК и PS5 под увеличительное стекло, в конечном итоге выдав положительный вердикт.
Получившая в международной прессе отличные оценки, Helldivers 2 не безупречна с художественной точки зрения, но использует широкий спектр эффектов. На PlayStation 5 есть два классических графических режима: один предлагает разрешение около 1728p, но с нестабильной частотой 30 кадров в секунду, другой – разрешение до 1080p, но способен довольно уверенно поддерживать 60 кадров в секунду. Различия в деталях очевидны, но в такого рода игре плавность, безусловно, стоит на первом месте.
Если в конечном итоге версия Helldivers 2 для PS5 удовлетворяет требованиям, несмотря на некоторые технические неопределенности, которые необходимо устранить, то на ПК, похоже, есть еще несколько проблем, в частности отсутствие таких важных функций, как DLSS, FSR 2. Поэтому есть надежда, что разработчики смогут заполнить эти пробелы в ближайшем будущем, дополнительно оптимизируя проект и добавляя функции, которые в настоящее время отсутствуют