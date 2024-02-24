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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.8 219 оценок

Гендиректор Helldivers 2 был бы рад кроссоверу со "Звёздным десантом", а фанаты хотят фильм

Procy_on
Новости

Йохан Пилестедт, генеральный директор Arrowhead и креативный директор Helldivers 2, пообщался с Каспером Ван Диеном, актером, сыгравшим Рико в "Звёздном десанте", и оба согласились, что кроссовер был бы фантастическим.

Все началось с того, что Пилестедт использовал изображение из "ЗД", чтобы показать концепцию, которую менеджер по пользовательскому интерфейсу Helldivers 2 разработал для возможной татуировки, посвященной игре. В этот момент он пообщался с Ван Диеном, который также предложил фильм.

После этого фанаты на реддит стали представлять все возможные варианты того, как кроссовер между ними мог бы происходить в видеоиграх. Другие обсуждали возможность создания совместного фильма, предложенного актером, указывая на то, что Sony технически владеет и ЗД, и Helldivers. Несмотря на то, что производство фильма потребует большой логистической работы, это может быть не совсем исключено.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Джейкоб Этезов

Жаль,что всем всегда пофиг на то,что хотят фанаты

2
Unicorling

Порой фанаты хотят сову на глобус натянуть

1
Fenharell

лучше бы сняли ЗД вместо ублюдской мадам паутины и веномов с морбиусом. Только без верховена и рейтинга 18+ это невозможно, снимут соевый треш

2
XDDRUS

Helldivers 2 в сеттинге warhammer 40k был бы еще круче.

1