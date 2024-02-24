Гендиректор Helldivers 2 был бы рад кроссоверу со "Звёздным десантом", а фанаты хотят фильм

Йохан Пилестедт, генеральный директор Arrowhead и креативный директор Helldivers 2, пообщался с Каспером Ван Диеном, актером, сыгравшим Рико в "Звёздном десанте", и оба согласились, что кроссовер был бы фантастическим.
Все началось с того, что Пилестедт использовал изображение из "ЗД", чтобы показать концепцию, которую менеджер по пользовательскому интерфейсу Helldivers 2 разработал для возможной татуировки, посвященной игре. В этот момент он пообщался с Ван Диеном, который также предложил фильм.
После этого фанаты на реддит стали представлять все возможные варианты того, как кроссовер между ними мог бы происходить в видеоиграх. Другие обсуждали возможность создания совместного фильма, предложенного актером, указывая на то, что Sony технически владеет и ЗД, и Helldivers. Несмотря на то, что производство фильма потребует большой логистической работы, это может быть не совсем исключено.
Жаль,что всем всегда пофиг на то,что хотят фанаты
Порой фанаты хотят сову на глобус натянуть
лучше бы сняли ЗД вместо ублюдской мадам паутины и веномов с морбиусом. Только без верховена и рейтинга 18+ это невозможно, снимут соевый треш
Helldivers 2 в сеттинге warhammer 40k был бы еще круче.