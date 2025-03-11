Helldivers 2 изначально разрабатывался для отрядов из 5 игроков

В честь первой годовщины выхода Helldivers 2, разработчик Arrowhead Game Studios провел прямую трансляцию, где рассказал о множестве идей, которые были пересмотрены во время разработки игры. Одной из таких идей была возможность играть в отряде из пяти человек.

"На самом деле, Helldivers 2 изначально задумывался для пяти игроков. Это было предложением Йоханна, который считал, что при игре четырех человек, когда к ним присоединяется пятый, возникает дисбаланс. Но если играть пятером, то при присоединении еще одного игрока, вы получаете две группы по три человека, что создает более сбалансированную игру."

Однако, при тестировании этой идеи, разработчики столкнулись с проблемой: один из игроков всегда оставался без дела, что делало игру менее интересной. "Это также давало слишком много гибкости в выборе стратегий, что упрощало игру," В итоге, эта идея была отброшена.

отметил Патрик Ласота, руководитель отдела тестирования продукции, отвечая на вопросы фанатов.

Ласота также упомянул о других идеях, которые не вошли в игру. Например, студия работала над планетами с низкой гравитацией, что позволило бы игрокам прыгать выше и дольше. Однако, это требовало слишком много работы от аниматоров, и идея была отменена.

Также была идея системы брони, которая работала бы иначе, чем в конечной версии игры. К сожалению, Ласота не раскрыл подробности об этой системе, отметив только, что она "не очень хорошо работала".

Поскольку Helldivers 2 стал большим успехом для Arrowhead Game Studios и Sony, студия, по-видимому, работает над новым совместным проектом. Разработчик под ником Sephez сообщил на канале Discord, что студия находится на "самой ранней стадии чего-то нового".

Последнее крупное событие сотрудничества в Helldivers 2 было с франшизой Killzone от Guerrilla Games. В рамках этого события игроки могли получить новые комплекты брони, оружие, а также баннеры и плащи.

В честь первой годовщины Helldivers 2, Arrowhead Game Studios выпускает видеоролики о ключевых событиях в мета-истории Галактической войны. В феврале был выпущен ролик, где Мастер игры ДЖОЭЛ рассказал об эпической Защите Морта, одном из первых крупных сюжетных поворотов в Галактической войне.