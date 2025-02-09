Helldivers 2 празднует годовщину и дарит бесплатную броню

В честь годовщины Helldivers 2 разработчики из Arrowhead Game Studios решили порадовать всех игроков бесплатным комплектом брони. Подарок доступен на PC и PS5 и уже ждет вас в Оружейной палате.

Новый набор включает:

Броню "B-22 Model Citizen" с перком Democracy Protects, дающим 50% шанс выжить при смертельном ударе и предотвращающим кровотечение.

Плащ "Eye of Freedom".

Шлем "B-22 Model Citizen Helmet".

«Верховное командование благодарит всех адских десантников за службу и вручает памятный подарок!» — говорится в официальном сообщении.