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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.6 1 355 оценок

Helldivers 2 празднует годовщину и дарит бесплатную броню

butcher69
Новости

В честь годовщины Helldivers 2 разработчики из Arrowhead Game Studios решили порадовать всех игроков бесплатным комплектом брони. Подарок доступен на PC и PS5 и уже ждет вас в Оружейной палате.

Новый набор включает:

  • Броню "B-22 Model Citizen" с перком Democracy Protects, дающим 50% шанс выжить при смертельном ударе и предотвращающим кровотечение.
  • Плащ "Eye of Freedom".
  • Шлем "B-22 Model Citizen Helmet".

«Верховное командование благодарит всех адских десантников за службу и вручает памятный подарок!» — говорится в официальном сообщении.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Wolfenstein

максимум брони

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Grinvalt

Вроде жуки еще далеко, а дерево свободы нужно поливать время от времени кровью патриотов и тиранов уже лет 10k как. Остановите землю, я сойду.

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