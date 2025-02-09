Helldivers 2 празднует годовщину и дарит бесплатную броню

В честь годовщины Helldivers 2 разработчики из Arrowhead Game Studios решили порадовать всех игроков бесплатным комплектом брони. Подарок доступен на PC и PS5 и уже ждет вас в Оружейной палате.
Новый набор включает:
- Броню "B-22 Model Citizen" с перком Democracy Protects, дающим 50% шанс выжить при смертельном ударе и предотвращающим кровотечение.
- Плащ "Eye of Freedom".
- Шлем "B-22 Model Citizen Helmet".
«Верховное командование благодарит всех адских десантников за службу и вручает памятный подарок!» — говорится в официальном сообщении.
максимум брони
Вроде жуки еще далеко, а дерево свободы нужно поливать время от времени кровью патриотов и тиранов уже лет 10k как. Остановите землю, я сойду.