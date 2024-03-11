Helldivers 2 набрала более 200 тысяч положительных отзывов в Steam

Как и Palworld, Helldivers 2 стала неожиданным хитом этого года. Став самой большой игрой на PlayStation в феврале, кооперативный шутер продолжает покорять новые вершины.

Месяц спустя несколько новых ААА-релизов, включая Final Fantasy 7 Rebirth, перетянули на себя аудиторию, но Helldivers 2 продолжает оставаться актуальной. На данный момент игра достигла 200 тысяч положительных отзывов в Steam, что является еще одним важным достижением.

В Steam игра прошла путь взлетов и падений. Изначально она вышла на рынок под неоднозначными отзывами, но в скором времени они сменились на положительные.

По данным SteamDB, более 81 % из 275 тысяч пользовательских отзывов — положительные. Palworld также набрала более 200 тысяч положительных отзывов.

Обе игры - одни из немногих, которые могут похвастаться этим показателем, а последний релиз Arrowhead продолжает ежедневно демонстрировать рекордные показатели вовлеченности. Если говорить о количестве одновременных игроков, то каждый день игра находит более 400 тысяч игроков.

Главная причина такого успеха — общая цель, заключающаяся в создании дружеской атмосферы. Миллионы присоединились к борьбе за демократию, а Arrowhead позаботилась о том, чтобы этот процесс был как можно веселее.

В последнее время Helldivers 2 также столкнулась с проблемами балансировки. Некоторые изменения расстроили сообщество, но благодаря четкой работе Arrowhead игроки редко находят в этом причину для недовольства кооперативным шутером.

Благодаря тому, что это игра-сервис, разнообразные дополнения будут появляться в течение года, поэтому в нее будет интересно возвращаться даже тем игрокам, которые уже провели сотни часов, уничтожая жуков вместе со своими друзьями.