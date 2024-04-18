Helldivers 2 не превратится в Fortnite, но авторы шутера рассматривают возможность кроссоверов

Весьма незаметный до релиза кооперативный шутер Helldivers 2 стал самым масштабным релизом 2024 года. Проект собирает вокруг себя многотысячную аудиторию и может похвастаться внушительными продажами даже спустя несколько месяцев после выхода. После успешного запуска главной темой остаётся его поддержка. Разработчики из Arrowhead Game Studios планируют регулярно добавлять новый контент в игру бесплатно и собираются прибегнуть к популярной формуле кроссоверов.
Представители студии подчеркнули, что не собираются превращать Helldivers 2 в масштабную гостевую площадку, как это происходит в Fortnite. В Arrowhead Game действительно рассматривают возможность проведения коллабораций с другими вселенными, однако у них будут весьма чёткие критерии. По словам разработчиков, если Helldivers 2 получит кроссовер, он должен обязательно соответствовать общему тону вселенной.
Игроки в теории могут найти артефакт или письмо от кого-то из другой далёкой вселенной. Но это точно не будет письмо от Микки Мауса.
— заявили в Arrowhead Game Studios.
У студии есть некоторые планы на небольшие кроссоверы для Helldivers 2. Игроки узнают о них немного позже, когда авторы будут готовы предоставить больше информации. Сейчас разработчики сосредоточены на правках баланса и улучшении кроссплея.
Сделайте для начала кроссовер со "Звездным десантом", это же самое очевидное. Благо и права на франшизу принадлежат тоже Сони.
Да, мне тоже звездный десант на ум пришел, а ещё halo
хотелось бы и кроссовер с Вахой. Но учитывая, какие владельцы Вахи скряги, ничего не получится.
со всякими Gears of War были бы норм кроссоверы
С Терминатор кросс неплохо глянуть.
На самом деле потенциал для кроссоверов у игры неплохой, если кроссоверы буду в меру адекватности и самой тематики игры