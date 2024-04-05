Helldivers 2 получит новый платный боевой пропуск Democratic Detonation

Анонсирован новый платный боевой пропуск для Helldivers 2, который появится на следующей неделе и предложит вам тонну нового снаряжения для разблокировки.

Arrowhead обещает "взрывное оружие, крутую броню, великолепные плащи и милые эмодзи" для вашего Адского десантника, так что если вы уже разблокировали все из Cutting Edge (или даже если нет), то вас ждут приятные впечатления.

Во-первых, в рамках Warbond добавляются три новых вида оружия, начиная с BR-14 Adjudicator, штурмовой винтовки с бронепробиваемостью и высокой точностью.

Следующее оружие, которое вы сможете разблокировать, - винтовка R-36 Eruptor - болтовое оружие со снарядами, которые взрываются при попадании. Для этого оружия лучше избегать радиуса взрыва.

Наконец, вы получите возможность открыть взрывной арбалет CB-9, который делает именно то, что написано на жести: он стреляет взрывными болтами, которые "наносят максимальный урон при прямом попадании", но не забудьте учесть гравитацию при стрельбе.

Добавлены два новых вида дополнительного оружия: термитная граната G-123 и пистолет GP-31 Grenade Pistol, который, как следует из названия, является пистолетом, стреляющим гранатами. Чем не повод для восторга?

Democratic Detonation также включает в себя бустер Expert Extraction Pilot, который сокращает время, необходимое пилоту, чтобы добраться до посадочной площадки, когда вас извлекают после миссии.

Democratic Detonation появится 11 апреля, а сама игра уже доступна для PC и PS5.