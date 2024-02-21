Helldivers 2 преодолела отметку в 457 000 одновременных игроков в Steam после выхода патча 1.000.10

Игра Helldivers 2 от Arrowhead Game Studios продолжает свое триумфальное шествие: число одновременных игроков продолжает расти, а вместе с ним выходит новое обновление.
Пиковое число одновременных пользователей игры, по данным сайта мониторинга SteamDB, на момент написания этой статьи превысило 457 000 (457 649).
С момента выхода игры пик продолжает расти каждый день и, похоже, не собирается замедляться.
На данный момент игра является самой популярной в Steam, чуть выше Counter-Strike 2, и занимает 20-е место среди игр с самым высоким количеством пользователей за всю историю платформы цифровых загрузок Valve.
Тем временем Arrowhead Game Studios выпустила новый патч для PC и PS5 под номером 1.000.10. В нем появилось множество исправлений и улучшений, хотя печально известные проблемы с мощностью сервера все еще числятся среди известных.
Вы можете ознакомиться с полной информацией о патче вот здесь.
Helldivers 2 уже доступна для PS5 и PC через Steam, а ее издателем является Sony. Успешный одновременный релиз игры на PS5 и PC можно считать примером жизнеспособности этой тактики для PlayStation, поскольку глава компании пообещал, что в будущем будет активно использовать ее для повышения прибыли.
Как выглядит геймплей тех кто побивает эти рекорды ))