Игроки Helldivers 2 нашли забавную отсылку к серии Mass Effect

Helldivers 2 быстро стала большим хитом для разработчика Arrowhead Game Studios. Сиквел хитового шутера от Arrowhead на некоторое время обошел Palworld в чартах продаж Steam, став одной из самых продаваемых игр 2024 года.
Helldivers 2 берет за основу то, что разработчикам удалось сделать в оригинале, и переключается на шутер от третьего лица. Это означает, что в игре много лута, и недавно игроки заметили забавный намек на другую популярную франшизу игр от третьего лица.
Первым пасхальное яйцо заметил пользователь Reddit под ником QueenSparks. Он опубликовал на сабреддите Helldivers 2 скриншот, на котором изображен один из отзывов, написанных разработчиками для оружия в магазине. В отзыве говорится: "Я [redacted], и это мой любимый товар в центре приобретения!".
Это не совсем совпадает со знаменитой фразой Капитана Шепарда о любимом магазине на Цитадели, но это явный намек на Mass Effect. Этот отзыв написал некто "Specctrei", отсылка к тому, что Шепард был Спектром во франшизе Bioware. Учитывая, что обе игры глубоко погружены в научную фантастику, нет ничего удивительного в том, что в Helldivers 2 есть отсылки к Mass Effect. Хотя маловероятно, что фанаты Helldivers 2 когда-нибудь получат кроссоверное снаряжение или скины, это определенно будет забавное сотрудничество, если оно когда-нибудь произойдет.
Helldivers 2 уже доступна на PlayStation 5 и PC.
А чем отличается от той же Darktide? Ну только в вахе классов тьма и выглядит круче. Да, и Darktide у нас не заблочена.
Ну да ХеллДайверс 2 очень глубоко погружены в научную фантастику, чего только стоит плащ адского десантника , очень полезный и нужный атрибут. Скорее всего это легкий стеб в том числе и над научной фантастикой.