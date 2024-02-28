Клифф Блезински высказался по поводу успеха Helldivers 2

Игра Helldivers 2 превратилась из сиквела скромного шутера от независимой студии в настоящий хит. Настолько, что легендарный разработчик Клифф Блезински решил высказаться по поводу ее успеха.
Клифф Блезински - имя, которое не нуждается в особом представлении, несмотря на то что прославленный разработчик уже давно не занимается разработкой игр. Однако время от времени отец серий Gears of War и Unreal Tournament напоминает о себе, делая заявления в профильных СМИ.
На этот раз он дал интервью PCGamesN, в котором прокомментировал популярность сервисных игр, а также упомянул о провале игры LawBreakers.
Первое, короткое время с LawBreakers было трудно. Потом мы просто наткнулись на стену с нашей базой игроков, просто многие из них были неосмотрительны, и эта база игроков стала становиться все меньше и меньше, вместо того чтобы расти.Так сложно создать игру с живым сервисом. Если игра умирает и серверы отключаются, игра просто исчезает. Это как "пуф" в эфире. На каждую такую World of Warcraft приходится еще одна игра, которая делает это неправильно, полагаясь на микроплатежи и оттесняя клиентов на задний план. Но это, к сожалению, необходимо, потому что в наше время 60 долларов за игру - недостаточное оправдание.
Блезински также коснулся недавних успехов Helldivers 2 и Palworld.
Мы живем в мире, где все должно быть вирусным. Если вас нет на главной странице Twitch, вы тонете в гребаной воде. Если игра стоит около 100 миллионов долларов, то только на маркетинг нужно потратить не менее 50 миллионов долларов. Приходится бить людей молотком по голове. И тогда ты понимаешь, что если ты сделал что-то хорошее и это стало вирусным и запоминающимся, то тебе конец.
"И тогда ты понимаешь, что если ты сделал что-то хорошее и это стало вирусным и запоминающимся, то тебе конец"Не понял что имеет в виду?