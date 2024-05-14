Мастер Чиф из Halo высадился на поле боя Helldivers 2 благодаря энтузиастам

Кооперативный шутер Helldivers 2, несмотря на свою предрасположенность к сетевому формату, оказался весьма податливым проектом для установки модификаций. Благодаря этому игроки теперь могут взять под свой контроль самого главного героя легендарной серии Halo. Энтузиастам удалось добавить в игру детализированную модель Мастера Чифа, которая заменяет оригинальную броню в игре.
Мастер Чиф выглядит в Helldivers 2 на удивление очень гармонично. Костюм героя из Halo вписывается в общий сеттинг игры, хотя это полностью фанатская разработка. Пользователь под ником Kboy самолично разработал модель персонажа и внедрил её в шутер, заменив тактическую броню и шлем B-01.
К сожалению, у мода есть неприятное ограничение. Во-первых, Helldivers 2 официально не поддерживает установку модов, и в игре присутствует встроенный античит, который может реагировать на подобные манипуляции и заблокировать учетную запись. Автор модификации утверждает, что это маловероятно из-за того, что его файл лишь редактирует модели объектов на стороне игрока. К тому же разработчики игры пока открыто не возражали против установки подобных модов. Тем не менее все же есть определенный риск быть заблокированным.
Надо думгая ещё😁
ДА, действительно, кто бы мог подумать - космодесантник выглядит гармонично в игре про космодесантников... удивительное стечение обстоятельств.
кстати, некое подразделение десантников во вселенной Хэйло называли "Helljumpers", что как бы намекает.