Менеджера сообщества Helldivers 2 в Discord заблокировали на двое суток - сервис счел аккаунт спамером

Менеджер сообщества Helldivers 2 в Discord Кэтрин Баскин поделилась интересной историей: оказывается недавно она получила бан своего профиля в Discord за слишком быструю отправку большого количества личных сообщений пользователям - система сочла ее роботом-спамером. На тот момент среднесуточный онлайн Helldivers 2 составлял 400 тысяч человек - ей приходило огромное количество обращений от пользователей с различными проблемами и вопросами касательно игры, которые менеджер старалась быстро решить.
21 февраля Баскин получила уведомление от Discord о временной приостановке действия своей учетной записи за подозрения в спаме и массовую рассылку писем. Проблема заключалась в том, что Баскин является модератором Discord-сообщества игры и с забаненным профилем она не могла управлять сообществом и отвечать людям на их проблемы с игрой. Она обратилась в техподдержку Discord рассказав про свою проблему, но компания не отвечала ей.
Ситуация разрешилась лишь после того, как генеральный директор Arrowhead Games Йохан Пилестедт узнал о проблеме своей сотрудницы и смог сам связаться с сотрудниками Discord - спустя 40 часов ей все-таки восстановили доступ к учетной записи, успев сделать это перед выходными и наплывом игроков.
Остается лишь посочувствовать Кэтрин Баскин: за то время, что она провела в бане, наверняка накопилось большое количество сообщений от пользователей, на которые ей теперь нужно будет ответить. Кроме того, студия увеличила лимит одновременных пользователей в игре до 700 тысяч игроков - по всей видимости теперь у нее будет еще больше работы с пользователями и шансов на повторный бан в Discord.
туда его, нефиг спамить
🤡
Эмм..