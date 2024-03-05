Метеориты, новое оружие, огромные жуки и многое другое готовят разработчики Helldivers 2

Запуск кооперативного шутера Helldivers 2 в научно-фантастическом сеттинге от разработчиков студии Arrowhead Game и компании Sony оказался чрезвычайно успешным. Практически месяц с момента релиза игры проект обновлял свой рекорд по активному числу игроков и демонстрировал высокие продажи. Еще до официального выхода игры у создателей был амбициозный план на пострелизную поддержку, но ошеломительный успех позволил им масштабировать многие задумки. Недавние находки датамайнеров лишь подтверждают, что обновления в Helldivers 2 принесут с собой еще много новых возможностей.
Энтузиасты недавно отчитались, что им удалось закончить полный анализ внутриигровых файлов Helldivers 2. К большому удивлению пользователей, многие аспекты игры и её коды не зашифрованы, поэтому эти данные было легко считывать и модифицировать при необходимости. После внимательного изучения было обнаружено огромное количество строчек кода, которое намекает на содержимое будущих контентных обновлений.
Таким образом, в файлах Helldivers 2 было обнаружено упоминание дополнительных ресурсов, необходимых для использования или создания улучшений игрока. Стало ясно, что в будущих обновлениях разработчики готовят глобальное расширение игрового мира и планируют добавить новые корпорации, доступные для игры на планетах с уникальными биомами и погодными эффектами. Плюс к этому, датамайнерам удалось найти в коде описание нового оружия, включая тип оружия для ближнего боя.
Еще из интересного энтузиасты выделили упоминание метеоритов, как важной игровой составляющей Helldivers 2. Однако сейчас не понятно, как они будут влиять на игровой процесс. Также датамайнеры нашли элементы кастомизации корабля игрока, новые виды жуков особо крупных размеров и множество других предметов. Ожидается, что разработчики будут вводить их постепенно после тщательного тестирования.
Очень хочется верить, что в этом месяце выйдет хоть какая-то обнова с контентом, так как за 120+ часов в игре уже там просто нечего делать, фана даже с друзьями никакого, награды упёрлись в лимит, 9-я сложность уже как родная, поэтому придется пока что играть в другую игру, обидно, досадно, но ладно.
Ты сам писал бро коммент назад, что игра вышла месяц назад, обновы с контентом будут 100% , ведь такой успех нельзя пропускать, 120 часов уже дофига для такого жанра, в любом случае завидую что ты наигрался, я лично буду ждать скидок
Цепанул за 3к через плати ру, прекрати душить жабу и присоединяйся к распространению идеалов демократии среди жуков и терминаторов)
120 часов... я 25 успел наиграть, пока все нравится, хочу прокачку оружия и баланс, потому как почти все бегают с рельсой и карателем
не верю что ты на 9 сложности можешь пройти миссию, гонишь.
НЕ так много игр которые за 120 часов не приедается....
Круто, конечно, а на релизе всё это нельзя сразу дать? Наиграешься быстрее, чем что-то выйдет, а возвращаться в игру ради пары новых жуков мало кому захочется. Подобные игры пробегаешь несколько раз и удаляешь.