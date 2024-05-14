Михаил Галустян оказался большим фанатом шутеров, и недавно ему удалось оценить Helldivers 2

Кооперативный шутер Helldivers 2 от разработчиков из Arrowhead Game Studios стал настоящим прорывом этого года. До релиза проекта многие не верили в его успех, а теперь это один из самых крупных и прибыльных проектов семейства PlayStation. Шумиха вокруг игры не утихает даже на третий месяц после релиза, и теперь проект удостоился внимания звезд российской медиаиндустрии. Helldivers 2 на днях оценил известный комик и актер Михаил Галустян, который оказался большим фанатом шутеров.
В рамках прямой трансляции от WarpBeacon приглашенным гостем стал Михаил Галустян, который уже достаточно давно увлекается играми. Во время стрима актер признался, что уже периодически играет в разные проекты на PlayStation. В большей степени он позиционирует себя как поклонник жанра шутеров, ведь в свое время он играл в такие культовые проекты, как DOOM, Duke Nukem 3D и даже первую часть Half-Life на ПК. Из новых релизов Галустян посвящает свободное время только Call of Duty и Battlefield, однако недавно его внимание привлек выход Helldivers 2.
Актер ознакомился с игрой еще до начала стрима, и по первым часам, кажется, шутеру удалось впечатлить Галустяна. По его словам, это "отличный шутер" с массой интересных элементов, а самое главное — "интересной стрельбой". Галустян прошел все основные миссии на пятом уровне сложности и успел добраться до Атоматонов. Ему, как и многим другим игрокам, интересно, как будет развиваться шутер дальше и какие новые фракции будут противостоять игрокам.
Галустьян крутится - донаты на стримах мутятся
Солидарен с Галустяном, если бы пушки были покруче, а так из десятков пушек, так называемая мета от силы 5-6 ганов.
Я прошёл Elden Ring на платину. Напишите про меня. Я Евгений Петросян.
Круто!
Невероятно полезная информация (нет)
Кому нафиг нужен обоссаный западный Генри Кэвилл??? У нас свой есть... Галустян!
и че