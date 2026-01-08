"Многие не выживут": Arrowhead дразнит игроков Helldivers 2 жёстким обновлением

Сообщество Helldivers 2 вновь оказалось в центре бурных обсуждений после короткого, но тревожного комментария главы Arrowhead Game Studios. Генеральный директор студии Шамс Джорджани, отвечая на вопрос игрока в Discord, намекнул на грядущее обновление фразой, которая мгновенно стала вирусной: «Многие игроки в Helldivers умрут».

Разработчик не стал вдаваться в детали, однако этого оказалось достаточно, чтобы фанаты начали строить теории. Одни предполагают масштабное сюжетное событие с резким ростом сложности, другие — серьёзную переработку баланса или появление принципиально новых угроз, способных изменить привычный ход миссий.

Параллельно Джорджани признал, что студия пока не готова представить полноценную дорожную карту развития игры. По его словам, этот формат всё ещё находится в разработке и не готов к публикации. Такое признание немного остудило ожидания сообщества, но одновременно усилило интерес к будущему Helldivers 2.

На данный момент Arrowhead сохраняет молчание о конкретных нововведениях. Однако одно ясно уже сейчас: если верить словам главы студии, грядущее обновление станет серьёзным испытанием даже для самых опытных бойцов Супер-Земли.