"Многие не выживут": Arrowhead дразнит игроков Helldivers 2 жёстким обновлением

Сообщество Helldivers 2 вновь оказалось в центре бурных обсуждений после короткого, но тревожного комментария главы Arrowhead Game Studios. Генеральный директор студии Шамс Джорджани, отвечая на вопрос игрока в Discord, намекнул на грядущее обновление фразой, которая мгновенно стала вирусной: «Многие игроки в Helldivers умрут».
Разработчик не стал вдаваться в детали, однако этого оказалось достаточно, чтобы фанаты начали строить теории. Одни предполагают масштабное сюжетное событие с резким ростом сложности, другие — серьёзную переработку баланса или появление принципиально новых угроз, способных изменить привычный ход миссий.
Параллельно Джорджани признал, что студия пока не готова представить полноценную дорожную карту развития игры. По его словам, этот формат всё ещё находится в разработке и не готов к публикации. Такое признание немного остудило ожидания сообщества, но одновременно усилило интерес к будущему Helldivers 2.
На данный момент Arrowhead сохраняет молчание о конкретных нововведениях. Однако одно ясно уже сейчас: если верить словам главы студии, грядущее обновление станет серьёзным испытанием даже для самых опытных бойцов Супер-Земли.
Как говорится когда ничего путного придумать не получается. Растягивают или/и усложняют текущее. Некоторые идут дальше и преподносят это как фичу привет соусллайкам.
Действительно, тут без бутылки не разобраться
"Многие не дожили". Заходил тут после недавних изменений (наиграл давно уже 350 часов) и вообще не пошло. Однообразно, скучновато. Боюсь, что они потеряли львиную долю аудитории, которая уже не вернется...
они её теряют с каждым обновлением всё больше и больше, потому что люди покупали игру ради фана, а не ради бесконечно увеличивающейся сложности, только терпилам сложности маловато, им в кайф по 10 минут от одной волны в 100 тараканов отбиваться и жонглировать клавиатурой как пианист
Опять воду льют. А в итоге достанут контент из файлов найденый дата-майнерами еще около года назад.
оно ещё живое
Знаете что точно будет? Будет снова варбонд с рескином старых мусорных стволов, с легким пробитием брони и минимальным запасом патронов в рожке. Фикса багов не будет, зато будут новые. С прошлым патчем кстати отчитались что починили звук. Спойлер : нет.
Ну посмотрим кто не выдержит.