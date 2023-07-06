Новые детали и скриншоты кооперативного шутера Helldivers 2 ©

Издатель Sony Interactive Entertainment и разработчик Arrowhead Game Studios опубликовали новую информацию и скриншоты сиквела командного кооперативного шутера от третьего лица Helldivers 2.

После того как ваш персонаж (Helldiver) разморозится на корабле, вы и ваши товарищи по команде должны подготовиться к миссии, вместе настраивая броню, оружие и тактику.

Создание снаряжения похоже на часть подготовки к миссии: меняйте оружие, чтобы оно соответствовало не только вашему аппетиту к разрушениям, но и типу миссии и врагов, с которыми вы можете столкнуться. Важнейшими помощниками в роли Helldiver являются стратагемы: мощные инструменты, которые можно вызвать с помощью коротких комбинаций кнопок. Все - от авиаударов до "хеллподов", содержащих более мощное оружие, защитное снаряжение и дополнительные припасы - у вас под рукой.

Но не стоит забывать и об оборонительных стратагемах. Пока один Helldiver ведет шквальный огонь, другой Helldiver может вызвать генератор щита, чтобы защитить товарищей по команде, пока враги отступают. В команде из четырех человек вы сможете выбрать сочетание стратагем и оружия, которое каждый раз будет приводить к уникальной победе.

Как только ваш "хеллпод" приземлится на планете, вы сможете начать вызывать стратагемы поддержки, которые включают в себя более мощное оружие, генераторы щита и рюкзаки с припасами.

Каждый член вашего отряда может играть в соответствии со своим собственным стилем: одни будут бросаться в бой, другие - вызывать стратагему снайперской винтовки и держаться на безопасном расстоянии, отстреливая врагов. Вы даже можете проскочить мимо врагов, если ваша команда будет двигаться осторожно. Вы все вольны решать, как вы хотите распространить управляемую демократию: вблизи и лично или с тактическим надзором.

Конечно, как только действие начнет набирать обороты, привыкайте к смерти. Не только вражеские полчища неумолимы, но и вы можете наткнуться на шальные пули своих товарищей по Helldivers.

В игре есть не только совместные бои, но и совместные задачи, которые вам предстоит решать вместе со своей командой. Вы сможете делиться друг с другом локациями и вместе перемещаться по карте. Вам также будут встречаться необязательные задачи, для выполнения которых вам придется совершить небольшой обход с товарищами по команде и, конечно же, потратить больше боеприпасов. Но вы будете вознаграждены за свои усилия.

Helldivers 2 выйдет для PlayStation 5 и PC через Steam в 2023 году.