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Helldivers 2 08.02.2024
6.6 28 оценок

Новый геймплейный трейлер Helldivers 2 в честь открытия предзаказов

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butcher69
Новости

Студия-разработчик Arrowhead Games и издатель Sony Interactive Entertainment объявили о начале приема предварительных заказов на Helldivers 2, выпустив по этому поводу новый геймплейный трейлер.

Предварительный заказ на Helldivers 2 можно оформить в PlayStation Store и в Steam, естественно не из России, по цене 39,99 евро. При желании можно также приобрести издание Super Citizen Edition за €59,99, которое предлагает полную версию игры и наборы косметики.

Релиз Helldivers 2 запланирован на 8 февраля 2024 года на PC и PS5.

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