Новый патч для Helldivers 2 вносит изменения в природные катаклизмы и исправляет ошибки в работе мехов

Сегодня студия Arrowhead Games выпустила обновление 1,000,103 для Helldivers 2, которое призвано изменить баланс природных катаклизмов, возникающих на некоторых планетах, и исправить ряд проблем, связанных с пилотируемыми мехами EXO-45.
В частности, в обновлении сбалансирована и исправлена частота возникновения землетрясений, метеоритных дождей, активности вулканов, огненных торнадо и ионных штормов, которые теперь будут происходить реже.
Что касается метеоритных дождей, то радиус взрывов, повреждения и скорость их падения на землю были уменьшены. Кроме того, был изменен их цвет, чтобы игрокам было легче их заметить. Вулканическая деятельность теперь будет вызывать взрывы с меньшим радиусом действия, а скорость метания камней уменьшена. Наконец, вспышки на планете Фенрир III были изменены, чтобы они были менее ослепительными и улучшали видимость.
Как уже упоминалось в начале, были решены некоторые проблемы с пилотируемыми мехами. В частности, теперь они не будут случайно самоуничтожаться при запуске ракеты во время поворота обзора и смогут выполнять атаки ближнего боя даже при получении повреждений.
Кроме того, были исправлены некоторые сбои в игре, например, тот, который мог произойти при нажатии Alt+Tab в полноэкранном режиме на ПК или во время запуска приложения на PS5. За всеми подробностями мы отсылаем вас к официальным заметкам об обновлении в Steam (они также относятся и к PS5).