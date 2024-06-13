Огромный патч для Helldivers 2 вносит самые разнообразные изменения и улучшения

Обещанное огромное обновление для Helldivers 2 уже доступно. Студия Arrowhead выпустила "мегапатч" 01.000.400 вместе со списком изменений. Как и было обещано, он очень длинный по сравнению с описаниями предыдущих патчей.
Пожалуй, самым важным изменением является добавление долгожданной возможности предварительного просмотра линий снабжения и направлений атак из игры. Игроки наконец-то смогут планировать совместные операции, не полагаясь на фанатские карты, которые, скажем прямо, использовались лишь некоторыми защитниками демократии.
В то же время разработчики хотели сохранить читаемость карты, что было основной причиной, по которой в HD2 эта информация до сих пор не отображалась. Отсюда и другие изменения в игровом интерфейсе.
Также в список были включены обещанные исправления патрулей, то есть отмена последних непопулярных изменений, введенных в обновлении 01.000.300.
Патч 01.000.400 также является испытанием новой философии баланса Helldivers 2. Напомним, что разработчики согласились с игроками, что предыдущие изменения оружия "убивают веселье". Поэтому разработчик пообещал изменить свой подход к балансировке снаряжения.
В анонсе, опубликованном в Steam, разработчики рассказали об изменениях баланса в версии 01.000.400. Главной целью Arrowhead Game Studios было усилить самые слабые стратагемы и улучшить остальные, чтобы сделать их менее ненадежными (хотя и с сохранением их прежней силы).
Кроме того, в список изменений включено множество улучшений оружия. Здесь тоже немало усилений, хотя местами разработчики сбалансировали их некоторыми недостатками. Наибольшей любви удостоилась ракетная пушка A/MLS-4X.
Помимо снаряжения и вышеупомянутых дополнений, патч 01.000.400 вносит довольно много изменений в игровой процесс. Например, были изменены опасные элементы окружающей среды, особенно печально известные огненные торнадо, которые будут перемещаться более хаотично и снижать видимость врагов. Количество тяжелобронированных врагов на высоких уровнях сложности также было уменьшено.
Кроме того, появилась возможность использовать чат в меню игры и создавать лобби, доступные только по приглашениям и на экране загрузки игры, а также был исправлен ряд глюков. Игроки также с энтузиазмом восприняли удаление модификатора миссий, который уменьшал количество доступных стратагем.
Игроки с нетерпением взялись за тестирование новой версии Helldivers 2 и пока что приняли патч с энтузиазмом. Конечно, еще слишком рано выносить окончательное суждение, но, похоже, патч вернул поклонникам веру в разработчиков, несколько подорванную после событий апреля и мая.
Сколько обнова весит?
1.1 гб
Да не такой он уж и огромный на деле, за почти полтора месяца можно было больше сделать. Хотя я заметил у разрабов привычку не всё указывать в патчноуте, например говорят у роботов теперь штурмовики летают сами в патрулях, я сам пока сегодня не заходил.
А ПСН не убрали с этим патчем?