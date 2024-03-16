По оценкам аналитика, продажи Helldivers 2 составили более 8 миллионов копий

Helldivers 2 от Arrowhead Game Studios добилась большого успеха, что еще более примечательно, когда другие игры (например, Suicide Squad: Kill the Justice League и Skull and Bones) терпят неудачу. Генеральный директор студии Йохан Пилестедт сообщил, что в прошлом месяце было продано почти три миллиона копий, но текущая цифра может быть выше.
В недавнем отчете Джейсон Шрайер из Bloomberg процитировал аналитика TD Cowen Дуга Кройца, который недавно подсчитал, что кооперативный шутер был продан тиражом более 8 миллионов копий. Ни Sony, ни Arrowhead официально не подтвердили эту информацию, но Крейц добавил, что цифры растут еженедельно. «Мы считаем, что игра превзошла все ожидания».
Это, безусловно, соответствует данным о продажах в Великобритании, которые подтвердили, что это была самая продаваемая игра в регионе за февраль, и Circana, показавшей, что продажи в США продолжали расти на третьей неделе запуска. В феврале она даже возглавила чарты PlayStation Store, с небольшим отрывом опередив Final Fantasy 7 Rebirth.