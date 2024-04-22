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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.8 837 оценок

По слухам, Sony ведет очень ранние предварительные переговоры по выпуску Helldivers 2 на Xbox

monk70
Новости

Хотя ряд игр от Xbox уже появились на платформах PlayStation, может ли Sony вскоре пойти таким же путём? Недавно появился новый слух, утверждающий, что Sony ведет очень ранние переговоры о выпуске Helldivers 2 на Xbox.

Этот новый слух был упомянут в последнем подкасте Xbox Era, где Shapeshal_Nick упомянул в последней части «Мельницы слухов», что он слышал, что «могут быть очень, очень ранние предварительные дискуссии о возможном появлении Helldivers 2 на Xbox».

В свою защиту Shapeshal_Nick предваряет этот новый слух, говоря, что ему следует быть осторожным с подобным высказыванием, и что это никоим образом не является подтверждением того, что Helldivers 2 выйдет на платформы Xbox. Это просто вещи, о которых он «слышит», и что эта дискуссия стала возможной благодаря новому генеральному директору Sony Interactive Entertainment Хироки Тотоки, который, как утверждается, «немного более открыт для некоторых вещей».

Само собой разумеется, что, как и к любому слуху, к этому нужно относиться с большой долей скептицизма. Однако, учитывая, насколько успешной оказалась игра для Sony после одновременного выпуска на ПК, не стоит винить компанию в желании заработать больше, выпустив версию для Xbox. С финансовой точки зрения это имеет смысл, учитывая, что компании хотят денег, и у них есть игра, которая наверняка будет продаваться очень хорошо, если они выпустят ее на другой платформе.

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