По слухам, Sony ведет очень ранние предварительные переговоры по выпуску Helldivers 2 на Xbox

Хотя ряд игр от Xbox уже появились на платформах PlayStation, может ли Sony вскоре пойти таким же путём? Недавно появился новый слух, утверждающий, что Sony ведет очень ранние переговоры о выпуске Helldivers 2 на Xbox.
Этот новый слух был упомянут в последнем подкасте Xbox Era, где Shapeshal_Nick упомянул в последней части «Мельницы слухов», что он слышал, что «могут быть очень, очень ранние предварительные дискуссии о возможном появлении Helldivers 2 на Xbox».
В свою защиту Shapeshal_Nick предваряет этот новый слух, говоря, что ему следует быть осторожным с подобным высказыванием, и что это никоим образом не является подтверждением того, что Helldivers 2 выйдет на платформы Xbox. Это просто вещи, о которых он «слышит», и что эта дискуссия стала возможной благодаря новому генеральному директору Sony Interactive Entertainment Хироки Тотоки, который, как утверждается, «немного более открыт для некоторых вещей».
Само собой разумеется, что, как и к любому слуху, к этому нужно относиться с большой долей скептицизма. Однако, учитывая, насколько успешной оказалась игра для Sony после одновременного выпуска на ПК, не стоит винить компанию в желании заработать больше, выпустив версию для Xbox. С финансовой точки зрения это имеет смысл, учитывая, что компании хотят денег, и у них есть игра, которая наверняка будет продаваться очень хорошо, если они выпустят ее на другой платформе.