Пользователи Xbox Series X просят портировать Helldivers 2 на консоли Microsoft

Вышедший 8 февраля кооперативный шутер Helldivers 2 от студии Arrowhead Game Studios пользуется большой популярностью на PS5 и PC, а пользователи Xbox Series X создали петицию с просьбой к Sony портировать игру на консоли Microsoft.
В сервисе Steam, где игра вышла на PC, Helldivers 2 ежедневно бьет рекорды. Игра преодолела отметку в 409 тысяч человек, которые одновременно играют в нее на персональных компьютерах. Игра поднялась на 24 место рейтинга самых популярных игр по количеству одновременно играющих за всю историю сервиса Steam.
На PlayStation 5 игра также пользуется популярностью и на данный момент игра уступает по онлайн-популярности лишь Call of Duty, Fortnite, NBA 2K24, Madden NFL 24 и Grand Theft Auto V.
На фоне такого успеха разработчики обещают расширят игру и пополнять ее интересным контентом. Генеральный директор Arrowhead Game Studios Йохан Пилестедт написал у себя св соцсетях:
После успеха Helldivers 2 мы собираемся начать искать новых замечательных разработчиков, которые помогут нам ускорить и улучшить наши планы по созданию контента. Ждем вас в Arrowhead Game Studios
Надо хоть обзор глянуть что за игра, но чую из разряда - без друзей не поиграть
Сервера сначала пусть починят и расширят! Задолбало вылетать в конце миссии и не получать наград. Или вообще при огромном онлайне в игру вообще не зайти.
Бибу сосите, а не порт
Портируют со временем. Надеюсь в скором времени,пользователи коробки,смогут поиграть