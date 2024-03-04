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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.2 301 оценка

"Просто наслаждайтесь!": Разработчик Helldivers 2 остроумно призвал прекратить "консольные войны"

Gutsz
Новости

Со времени появления первых игровых консолей геймеры ведут ожесточенные споры, пытаясь определить, какая из игровых систем лучшая. Этот бесконечный спор продолжается до сих пор, даже когда Xbox, объективно испытав неудачи с Xbox One и после неудачного запуска Xbox Series, решила выпускать свои проекты на платформах конкурентов. Пользователи в сети начали откровенно насмехаться над новой политикой компании и зачем-то сравнивать игровые франшизы, но в ситуацию довольно быстро вмешался ключевой разработчик Helldivers 2, который призвал геймеров, наконец, прекратить "консольную войну".

Генеральный директор Helldivers 2, Йохан Пилестедт, в ответ на один из комментариев недовольного игрока посоветовал обиженным пользователям на ПК и всех платформах прекратить. По его мнению, не имеет значения, на какой платформе вы играете, и какой проект вы выбираете, важно лишь, чтобы он приносил вам удовольствие. Вместо бесконечных споров о том, что лучше, лучше просто наслаждаться современными возможностями в играх, считает разработчик.

Зачем сравнивать? Просто позвольте геймерам любить и наслаждаться всем, что им по душе. Нам нужно больше сострадания и единения в мире, и меньше соперничества.

— заявил генеральный директор Helldivers 2.

Этот пост разработчик написал в ответ пользователю, который сравнил запуск Halo Infinite и Helldivers 2. По мнению игрока, Helldivers 2 намного лучше справилась с запуском многопользовательской составляющей и предлагает более интересный геймплей.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
СнопакДоминатор

Всегда найдется петуш, который напишет, что консоли слабые или ПК без эксклюзивов и сплошными читерами.

2
Строков Александр

К сожалению с каждым годом их становится все больше и больше везде. В 2013-м я с ПК перешел полностью на PlayStation именно из-за чрезмерно нацисткой аудитории ПК. Сейчас в 2024-м аудитория ПК как была в массе своей нацисткой, так ей и остается, а аудитория PlayStation за это время стала сама превращаться в такую. За Xbox сказать не могу, он у меня был лишь в виде Xbox Original в детстве и Xbox One в течении года в 2020-м, но последние действия показывают, что он тоже в таком же положении

-1
пекота

Толку то. Достаточно посмотреть на любой пост на пегаче про эксклюзив PlayStation. Он сразу собирает кучу минусов. А если эту же игру портируют на пекарню, то сразу же собирает кучу лайков. Не мы начинали эту войну. Войны начинают завистники.

0
KimoR_HZ

Пгеач в целом то еще сборище коршунов готовых заклевать что угодно.)

2
warp 37

Самый ярый ПК-воин - это владелец допотопной видеокарты 10-ой серии (или хуже того - 900-ой) в 2024 году, который игры ворует, а не покупает (по финансовым причинам, естественно). Почему он такой агрессивный - вопрос риторический.

0
Anglerfish

Выпускают игру только на Соньке и ПК, а сами: "Ребята, никаких консольных войн!".

Болваны какие-то.

0