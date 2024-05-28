Разработчик Helldivers 2 назвал жадность издателей одной из главных бед сервисных игр

Геймеры часто жалуются на микротранзакции в играх, чего нельзя сказать об издателях. Однако один из создателей Helldivers 2 считает, что сервисные игры — хорошее явление в индустрии — при условии, что разработчики не слишком жадные.
Йохан Пилестедт затронул этот вопрос в рамках дискуссии студии Arrowhead на конференции Nordic Games. Швед подчеркнул, что идея игрового сервиса должна заключаться в том, чтобы «дать игрокам больше игр, которые они любят». Проблема начинается, когда издатели забывают об этом - и хотят получить $70 за игру, чтобы потом «развести» покупателей на покупку скинов.
Для геймеров это постоянное хобби - получать больше игр, которые они любят. И если вы забываете об этом, создавая игровой сервис... Не хочется говорить, что это проблема, но я думаю, что это проблема. Я решил - это проблема, огромная проблема!
Если вы хотите создать игровой сервис, если вы хотите монетизировать его, если вы думаете, что люди будут покупать вещи в игре... не требуйте $70 вперед только для того, чтобы потом навязать людям скины. Это просто неправильно. Будьте добры к пользователям и реализуйте сервис хорошо, спрашивая себя: что ценно для игроков в этой игре и в ней как в игровом сервисе, а не то, что выгодно для банковского счета.
Ранее Пилестедт и другие разработчики HD2 уже высказывались по поводу микроплатежей в играх и подчеркивали необходимость быть справедливыми по отношению к покупателям. Показательно, что среди жалоб на Helldivers 2 трудно найти критику в адрес системы монетизации в этой игре.
Геймеры также высказались по поводу новых слов Пилестедта. Вместе с тем многие пользователи отметили, что слова шведа должны стать обязательным стандартом в игровой индустрии.
Чёткий пацан, всё правильно говорит. Вот например код ввёл некий чёрный сектор и стоит это 20 баксов, фактически половину стоимости игры разве кто в здравом уме будет платить такие деньги за шкурки в шутере от первого лица (FPS). Ну и жадность фраера сгубит когда ни будь
жалко их
смысл игры сервиса на мой взгляд это игра которую игрок будет преимущественно долго играть и вкладывать туда деньги в замен игра буде развиваться и подвозить новый контент годами.
раньше у игор была основная проблема одиночных игор что там не было много контента, потому что у игор было сверхбыстрое устаревание и короткие сроки разработки то есть это было просто невозможно и нерентабельно запилить бы игру на 1000 часов чтоб в нее в течении 2-5 лет где нибудь приходить поигрывать. но как бы тоу проблема не решилась потом что игра такая должна стоить дорого + там еще постоянные расходы на ее поддержание и обычно он предполагают онлайн или какое то взаимодействие с серверами.
полный бред, если игра продалась, например тиражом более 10 лямов там деньги уже не нужны, это просто невообразимая прибыль, которой по идее хватит на сотню подобных игр, дело в обычной жадности
где-то на 28 игор максимум если работать в ноль. но как бы не все игроки купить игру за 70 долларов поэтому количество продаж ни чем не говорит. плюс туда еще нужно включить исследования не связанные с конкретной игрой и прочие расходы и никто не будет работать в 0. разработка дорожает и игры должны толстеть останется 4-10 АААА игор. и не все они будут успешные еще и нужна подушка денег чтоб в русскую рулетку не играть с выходом кадждой игры.
Разработчик сам лёг под сони. А теперь возмущается о проблемах с издателем. Гении.
Этот же разработчик нерфит оружие перед выходом нового батлпасса за 10 долларов в котором новое оружие тоже мусорное.