Разработчики Helldivers 2 обещают решение проблемы огромного размера игры на ПК

Arrowhead Game Studios наконец-то объяснила, почему Helldivers 2 занимает так много места на компьютерах. В настоящее время этот кооперативный шутер занимает около 150 ГБ памяти на ПК, что примерно в три раза больше, чем та же версия на PlayStation 5.

В официальном заявлении в Steam заместитель технического директора разработчика сообщил, что проблема возникает из-за дублирования данных — метода, используемого для оптимизации игр на старых носителях, особенно на механических жёстких дисках и оптических дисках, таких как DVD.

По оценкам команды, около 12% ПК-геймеров до сих пор используют механические жёсткие диски, что затрудняет определение количества пользователей, пострадавших от дедупликации данных.

Arrowhead предупредила, что не сможет полностью избавиться от дублирования, не замедлив загрузку механических жёстких дисков в 10 раз, что компания считает неприемлемым. Студия также подчеркнула, что время загрузки для игроков, начинающих миссии, определяется самым медленным участником отряда.

В следующем обновлении разработчик обещает внести небольшие изменения, удалив неиспользуемые функции и исправив очевидные проблемы. Хотя эти изменения, скорее всего, не будут заметны, они помогут предотвратить дальнейший рост размера файла.

В среднесрочной перспективе Arrowhead планирует выявить наиболее серьёзные случаи дублирования и распределить их по пакетам «очень распространённых ресурсов», которые будут всегда загружаться при определённых условиях. Такой подход немного увеличит время загрузки для пользователей механических жёстких дисков, но предварительные тесты показывают, что это влияние должно быть ограничено менее чем 30 дополнительными секундами.

В долгосрочной перспективе студия работает над улучшениями игрового движка, чтобы «гарантировать отсутствие траты оперативной памяти на загрузку ненужных общих данных». Другая рассматриваемая возможность предполагает применение сжатия игровых данных и потенциальное воспроизведение части дедупликации, уже реализованной в консольных версиях.